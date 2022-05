La vidéo de cet oiseau chantant le thème d'Harry Potter fascine les internautes et dépasse les 20 millions de vues

On pensait avoir tout vu concernant l’univers de Harry Potter. Mais il semblerait que les moldus en tous genres n'aient encore jamais assisté à l’interprétation du générique des films… par un oiseau.

Crédit : @zephyrthestarling/ Instagram

C’est bien connu, les oiseaux sont de grands chanteurs. Et par ‘chanteurs’, on pense bien évidemment à leur chant si particulier. L’un d’entre eux, appelé Zephyr, en a surpris plus d’un en interprétant le célèbre générique des films Harry Potter.

Vous vous rappelez certainement de cette musique joyeuse nous emmenant droit à Poudlard. Figurez-vous que Zephyr, un étourneau sansonnet, en a livré son interprétation face caméra. L’oiseau, adopté en 2018 par sa propriétaire, s’est fait connaître sur les réseaux sociaux sur sa page Instagram dédiée, @zephyrthestarling. Outre ses multiples talents, c’est désormais celui de chanteur que les internautes saluent.

Le générique de Harry Potter fait le buzz sur les réseaux sociaux

Sur ses comptes Instagram et TikTok, l’internaute @farijuana_ a filmé son oiseau reprenant sans faute le générique mythique de la saga de J.K. Rowling. Même si la vidéo ne dure que quelques secondes, cela a suffi aux internautes du monde entier pour être charmés.

Comme le décrit brièvement sa propriétaire, Zephyr est non seulement un très bon crooner, mais aussi un sacré beatboxer. Récemment, c’est en chantant qu’il s’est fait connaître de par le monde. Le spectacle étant si surprenant et la musique interprétée si familière que la vidéo de Zephyr a atteint en avril dernier, au moment de sa publication sur Instagram, deux millions de vues.

Sur le réseau social TikTok, Zephyr fait encore mieux puisque ce sont 20 millions de curieux qu’il a attiré avec sa reprise de Harry Potter. Sur la vidéo, sa propriétaire a même souligné « le souffle qu'il prend au milieu » de la chanson, comme pour montrer ses réels talents de chanteur.

Si certains internautes restent sceptiques quant à l’interprétation supposée de l’oiseau, d’autres se sont de suite retrouvés à Poudlard comme au bon vieux temps, soulignant que l’animal serait comme un poisson dans l’eau dans l’univers magique de Harry Potter.