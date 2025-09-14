Empêchée de prendre l'avion avec son chien, elle l'abandonne dans un taxi

Ce jeudi 11 septembre, à Bruxelles, une femme a suscité l’indignation après avoir abandonné son chien, dans un taxi, à l’aéroport car elle ne pouvait pas monter dans l’avion avec lui.

Avant de réserver un trajet en avion, il vaut mieux se renseigner sur la politique de la compagnie aérienne sur la présence ou non des animaux domestiques. Une démarche qui n’est pas venue à l’esprit d’une Bruxelloise, ce jeudi 11 septembre, au moment d’embarquer.

À l’aéroport de Bruxelles, elle découvre qu’elle ne peut pas prendre l’avion avec son chien, un American Bully nommé Pako. Elle ne savait pas que certaines compagnies aériennes refusent de voler avec des chiens de cette race, à cause de leurs difficultés respiratoires.

Crédit photo : iStock

Cependant, plutôt que de rentrer chez elle avec son animal de compagnie, elle a décidé de prendre l’avion sans lui. Elle a alors mis Pako dans un taxi, indiquant au chauffeur de le déposer dans un refuge situé à Anderlecht, un quartier de la capitale belge.

Crédit photo : Facebook / SRPA Weeweyde

Le refuge dénonce un “abandon sauvage”

En accueillant Pako, le refuge SRPA Weeweyde n’a pas caché son indignation, en dénonçant le comportement de sa propriétaire à travers une publication Facebook

« Au lieu de renoncer à ses vacances ou de chercher une solution responsable, elle a pris l’avion seule et a appelé un taxi pour nous envoyer son chien. Le chauffeur s’est retrouvé totalement au dépourvu avec un chien abandonné sur les bras »

Les bénévoles déplorent également le fait d’avoir dû accueillir Pako en urgence et sans aucune information sur ses habitudes et son état de santé.

« Nous sommes profondément choqués. Cette livraison express d’un animal est inacceptable »

Crédit photo : Facebook /SRPA Weeweyde

Grâce à la puce du chien et à son carnet de santé transmis par le chauffeur de taxi, le refuge a pu prendre contact avec un proche de la propriétaire qui s’est engagé à la contacter pour lui faire part de la situation.

« C’est un abandon sauvage, donc une infraction »

Ce samedi, le refuge a mis à jour sa publication en déclarant avoir établi "un échange serein et constructif avec des proches" de la famille de la propriétaire. Ils ont organisé la restitution de Pako dans des conditions sécurisées, avec une vigilance particulière portée à son bien-être tandis que sa propriétaire a prévu de rester définitivement à l'étranger.