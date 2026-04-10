En Angleterre, une association sauve 250 chiens entassés dans une seule pièce

Au Royaume-Uni, près de 250 chiens ont été découverts entassés dans une maison insalubre. Une scène à peine croyable, que certains internautes ont prise pour une image générée par intelligence artificielle.

Une image surréaliste.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) est intervenue en début d’année lors d’un sauvetage de grande ampleur en Angleterre.

L’association de protection animale britannique a en effet secouru près de 250 chiens, retrouvés entassés dans une maison, rapporte le magazine People.

250 chiens entassés dans une seule pièce

Comme le précisent nos confrères, l’organisation a partagé un cliché saisissant sur les réseaux sociaux montrant des dizaines de croisés caniches serrés les uns contre les autres dans une pièce insalubre.

La publication a choqué de nombreux internautes, qui ont pensé qu’elle avait été générée par intelligence artificielle tant elle semblait irréelle. Mais la RSPCA est catégorique : l’image est bien réelle.

Crédit Photo : RSPCA

L’organisme a récupéré les animaux après avoir été contacté par leurs propriétaires, décrits comme « extrêmement vulnérables ».

« Le nombre de chiens et leurs conditions de vie étaient rapidement devenus ingérables en raison de circonstances familiales particulièrement difficiles », a indiqué l’association ce mercredi 8 avril dans un communiqué.

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Selon les experts, ces situations complexes peuvent être liées à des difficultés de santé mentale, des problèmes financiers ou encore à des propriétaires bien intentionnés mais dépassés.

« La reproduction incontrôlée peut prendre le dessus, et la situation peut rapidement devenir ingérable ». (RSPCA)

Crédit Photo : RSPCA

Des cas en hausse

Après son intervention, la RSPCA a pris en charge 87 chiens, tandis que les autres ont été confiés à l’association Dogs Trust pour y être soignés.

« Étonnamment, les chiens vont bien et se portent vraiment très bien », a confié à la BBC Lee Hopgood, surintendant opérationnel de la RSPCA.

Crédit Photo : RSPCA

Néanmoins, certains pensionnaires nécessitent des soins importants et une réhabilitation avant d’être proposés à l’adoption. Toujours la RSPCA, ce type de cas devient de plus en plus fréquent.

L’organisation a enregistré une hausse de 70% de ces incidents en Angleterre et au pays de Galles depuis 2021. Il s’agit de foyers dans lesquels ont été découverts entre 10 et 100 animaux.