En Angleterre, une association sauve 250 chiens entassés dans une seule pièce

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Capture d'écran montrant les chiens entassés

Au Royaume-Uni, près de 250 chiens ont été découverts entassés dans une maison insalubre. Une scène à peine croyable, que certains internautes ont prise pour une image générée par intelligence artificielle.

Une image surréaliste.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) est intervenue en début d’année lors d’un sauvetage de grande ampleur en Angleterre.

L’association de protection animale britannique a en effet secouru près de 250 chiens, retrouvés entassés dans une maison, rapporte le magazine People.

250 chiens entassés dans une seule pièce

Comme le précisent nos confrères, l’organisation a partagé un cliché saisissant sur les réseaux sociaux montrant des dizaines de croisés caniches serrés les uns contre les autres dans une pièce insalubre.

La publication a choqué de nombreux internautes, qui ont pensé qu’elle avait été générée par intelligence artificielle tant elle semblait irréelle. Mais la RSPCA est catégorique : l’image est bien réelle.

Crédit Photo : RSPCA

L’organisme a récupéré les animaux après avoir été contacté par leurs propriétaires, décrits comme « extrêmement vulnérables ».

« Le nombre de chiens et leurs conditions de vie étaient rapidement devenus ingérables en raison de circonstances familiales particulièrement difficiles », a indiqué l’association ce mercredi 8 avril dans un communiqué.

La suite après cette vidéo

Selon les experts, ces situations complexes peuvent être liées à des difficultés de santé mentale, des problèmes financiers ou encore à des propriétaires bien intentionnés mais dépassés.

« La reproduction incontrôlée peut prendre le dessus, et la situation peut rapidement devenir ingérable ». (RSPCA)

Capture d'écran montrant les chiens entassés Crédit Photo : RSPCA

Des cas en hausse

Après son intervention, la RSPCA a pris en charge 87 chiens, tandis que les autres ont été confiés à l’association Dogs Trust pour y être soignés.

« Étonnamment, les chiens vont bien et se portent vraiment très bien », a confié à la BBC Lee Hopgood, surintendant opérationnel de la RSPCA.

Capture d'écran montrant les chiens entassés Crédit Photo : RSPCA

Néanmoins, certains pensionnaires nécessitent des soins importants et une réhabilitation avant d’être proposés à l’adoption. Toujours la RSPCA, ce type de cas devient de plus en plus fréquent.

L’organisation a enregistré une hausse de 70% de ces incidents en Angleterre et au pays de Galles depuis 2021. Il s’agit de foyers dans lesquels ont été découverts entre 10 et 100 animaux.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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