Une femme pratique des interventions vétérinaires illégales sans licence... et provoque la mort d'un chien

En Californie, une femme est soupçonnée d’avoir pratiqué des interventions vétérinaires sans licence ni anesthésie. Ces actes illégaux étaient filmés puis diffusés sur les réseaux sociaux.

Une affaire qui fait froid dans le dos.

Fin avril 2026, une habitante de Visalia, en Californie, a été arrêtée par les autorités locales pour une raison surréaliste : elle est accusée de cruauté envers les animaux après avoir prétendu être autorisée à pratiquer des interventions vétérinaires.

Cette fausse vétérinaire a ensuite diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos la montrant en train de réaliser ces actes. L’une de ces opérations a eu une issue tragique, rapporte le magazine People.

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Des animaux en souffrance

Dans un communiqué publié sur Facebook, le service de police de la ville a indiqué qu’Amanahy Becerra, une résidente de 24 ans, avait été interpellée le mercredi 29 avril à la suite d’une enquête pour maltraitance animale.

Selon les enquêteurs, la suspecte n’a pas utilisé d’« anesthésie appropriée » lors des interventions illégales, ce qui a provoqué une douleur intense chez les animaux.

« En conséquence, plusieurs animaux ont souffert de graves complications et ont nécessité des soins vétérinaires d’urgence », ont précisé les policiers.

Malheureusement, un chien n’a pas survécu.

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Les autorités avaient reçu plusieurs signalements indiquant qu’Amanahy Becerra aurait « pratiqué des interventions médicales sur des animaux sans qualifications ni formation appropriées », ont ajouté les forces de l’ordre.

Lors de leurs investigations, les détectives ont découvert que la jeune femme filmait certaines de ses interventions, qu’elle diffusait ensuite en ligne.

La suite après cette vidéo

Selon Liz Jones, porte-parole de la police, la mise en cause aurait effectué sans licence des césariennes, des stérilisations, des castrations ainsi que des coupes d’oreilles. Elle administrait également des vaccins.

La suspecte placée en détention

L’enquête a mis en lumière que la jeune femme proposait ces services à des tarifs nettement réduits et assurait aux propriétaires d’animaux être formée pour les réaliser.

« Elle prétendait être autorisée à exercer, mais elle ne l’était pas. Elle n’avait aucune licence », a expliqué Liz Jones.

Avant d’ajouter :

« La situation est vraiment déchirante. Les chiens et les animaux de compagnie font partie de nos familles. Ils comptent sur nous pour prendre soin d’eux ».

Crédit Photo : Visalia Police Department

Amanahy Becerra a été placée en détention après l’émission d’un mandat d’arrêt pour cruauté envers les animaux. Une perquisition a également été menée à son domicile.

Enfin, les policiers continuent d’examiner les vidéos publiées sur les réseaux sociaux afin de recueillir des preuves supplémentaires. Les autorités invitent par ailleurs toute personne disposant d’informations à se manifester et à contacter la police de Visalia.

« Cela nous aidera énormément. Il s’agit d’une preuve matérielle, d’une preuve vidéo : on voit clairement ce qu’elle faisait illégalement », a conclu Liz Jones.

Si les faits sont confirmés, elle risque une peine de prison, des amendes et une interdiction d’exercer auprès des animaux.