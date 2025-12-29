« Ce ne sont pas des peluches » : Kim Kardashian offre des chiots à ses 4 enfants pour Noël et se fait... recadrer par l'association PETA

Kim Kardashian

La star américaine Kim Kardashian s’est attiré les foudres de PETA en offrant pour Noël quatre chiens à ses quatre enfants, soit un animal chacun.

Ce week-end, Kim Kardashian s’est retrouvée dans le viseur de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) après avoir fait des cadeaux controversés à ses quatre enfants, issus de son union avec le rappeur Kanye West.

Kim Kardashian et ses quatre enfants lors des fêtes de fin d'annéeCrédit Photo : Kim Kardashian / Instagram

« Les chiots ne sont pas des peluches »

Comme chaque année, Kim Kardashian et sa progéniture ont passé les fêtes de fin d’année avec l’intégralité du clan Kardashian-Jenner.

Très active sur les réseaux sociaux, la star américaine a partagé des photos du réveillon de Noël sur sa page Instagram. L’occasion pour la mère de famille de dévoiler les cadeaux offerts à North, 12 ans, Saint, 10 ans, Chicago, 7 ans, et Psalm, 6 ans. En story, la quadragénaire révèle que chacun d’eux a reçu un chiot, ce qui a déclenché la colère de l’association de défense des droits des animaux.

Capture d'écran Kim Kardashian / InstagramCrédit Photo : Kim Kardashian / Instagram

Dans un communiqué transmis à la presse, Ingrid Newkirk, présidente de l’organisation, rappelle à l’ordre Kim Kardashian.

« Les chiots ne sont pas des peluches, et c’est vraiment dommage que Kim ait raté l’occasion d’être porte-parole des chiots de refuge et qu’elle se fasse, à juste titre, critiquer sur les réseaux sociaux pour cela », a déclaré la militante britannique.

La colère de PETA

La fondatrice de PETA a aussi eu un mot pour Khloe Kardashian, la sœur cadette de Kim, car celle-ci a également offert un chiot labrador à ses enfants pour Noël.

Crédit Photo : Capture d'écran Khloe Kardashian / Instagram

Face à cette situation, Ingrid Newkirk recommande aux starlettes «d’appeler la PETA ou un refuge local la prochaine fois» qu’elles souhaiteront accueillir une nouvelle boule de poils dans leur famille.

La présidente de People for the Ethical Treatment of Animals ajoute qu’« ignorer la crise des animaux sans-abri est d’une indifférence inexcusable ».

« Elles peuvent essayer de se racheter maintenant en envoyant leurs enfants faire du bénévolat dans un refuge local ou en payant une adoption d’un refuge local ou au moins une journée de stérilisation pour aider à stopper la crise croissante des chiots sans-abri », a-t-elle conclu.

Un chaton dans une boîte rouge pour Noël Crédit Photo : iStock

Depuis des années, les associations de défense animale, à l’instar de 30 Millions d’Amis, mettent en garde contre les « cadeaux d’animaux » lors des fêtes. Et pour cause : les petites bêtes concernées sont souvent abandonnées par la suite.

Le fait de déposer un animal sous le sapin n’a rien d’anodin, et méritera toujours réflexion.

Source : People
