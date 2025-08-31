Le mortel dragon bleu envahit les plages et fait fuir les baigneurs

Un dragon bleu

Cet été, la baignade a été interdite sur plusieurs plages espagnoles suite à la présence de dragons bleus, des créatures marines très dangereuses qui sont de plus en plus nombreuses sur les côtes.

En été, de nombreuses familles décident de partir en vacances à la mer pour se prélasser à la plage et profiter d’un repos bien mérité. Cependant, se baigner dans la mer n’est pas toujours sans danger, notamment à cause des dangereuses créatures marines qui peuplent les océans. C’est le cas des méduses qui envahissent de plus en plus les plages et pourraient finir par rendre la baignade impossible.

Cet été, une octogénaire a également été attaquée par un mystérieux poisson sur une plage des Baléares, et la plage a été évacuée. Mais ces créatures ne sont pas les seules à faire fuir les baigneurs.

Des dragons bleusCrédit photo : iStock

Le dragon bleu sème la terreur en Espagne

C’est aussi le cas du dragon bleu, l’une des espèces marines les plus dangereuses au monde. Autrefois, la présence de cette créature était rare, bien qu’un dragon bleu ait été trouvé sur une plage du Texas en 2022. Aujourd’hui, ce mollusque semble se rapprocher de plus en plus des côtes européennes.

Le dragon bleu est mollusque qui mesure entre 2 et 4 centimètres. Selon La Croix, il est reconnaissable par son ventre argenté qui brille au soleil et ses appendices bleu électrique. Si cette espèce est très belle, elle est également dangereuse et venimeuse, raison pour laquelle le dragon bleu est surnommé “plus beau tueur des océans”. À son contact, on peut être victime de brûlures cutanées, de nausées, voire de réactions allergiques sévères qui peuvent entraîner la mort, en particulier chez les enfants et les personnes fragiles.

Des dragons bleusCrédit photo : iStock

Cet été, plusieurs dragons bleus ont été repérés sur les plages espagnoles à Majorque, aux Canaries et à la Costa Bianca. Pour protéger les visiteurs, la baignade a été interdite à plusieurs reprises depuis le 21 août.

Que faire en cas de piqûre ?

Si vous avez été en contact avec un dragon bleu, voici les mesures de précaution à prendre : ne frottez pas la zone brûlée et rincez à l’eau de mer, tout en évitant l’eau douce. Allez ensuite dans un poste de secours ou un centre de santé pour une prise en charge médicale, comme le conseille 20 Minutes.

Les dragons bleus vivent habituellement dans les eaux tempérées et tropicales de l’Antlantique, du Pacifique et de l’océan Indien. Cependant, avec le changement climatique, l’eau se réchauffe et le dragon bleu est de plus en plus nombreux en Espagne et arrive sur les côtes européennes. Une prolifération inquiétante pour les baigneurs.

Source : La Croix
Plage

