Grèce : deux oursonnes noires sont nées dans un parc animalier de Rhodes

À Rhodes, deux oursonnes noires sont nées au parc animalier de Sainte-Croix en février. Deux mois plus tard, elles ont reçu leur premier examen médical qui a confirmé leur sexe et leur bon état de santé.

Rhodes est la plus grande île du Dodécanèse, un archipel grec. Sur cette île existe le parc animalier de Sainte-Croix, où deux oursons noirs sont nés le 4 février dernier et ont agrandi la famille des ours noirs qui vit dans ce refuge. Les nouveaux-nés ont été mis au monde par la femelle Willow.

Crédit photo : Parc animalier de Sainte-Croix

Pendant les deux premiers mois de leur vie, les oursons sont restés à l’écart auprès de leur mère, dans une nurserie. Ce mardi 12 avril, les vétérinaires du parc ont réalisé le premier examen médical des deux oursons.

Des oursonnes noires sont nées

L’examen médical a permis aux soigneurs de vérifier l’état de santé des bébés, de les pucer, les vermifuger et les peser. Ils ont également pu connaître leur sexe, et ils ont eu la joie de découvrir qu’il s’agissait de deux femelles.

« On a regardé leurs dents, leurs yeux. On a déterminé leur sexe : ce sont deux petites femelles. On a fait leur première pesée et on les a identifiées grâce à une puce électronique, qui permettra de savoir qui est qui, tout au long de leur vie », a expliqué Camille, l’une des vétérinaires qui s’est occupée des oursonnes.

Crédit photo : Parc animalier de Sainte-Croix

Cet examen sera le seul contact physique que les oursonnes auront avec les soigneurs, pour éviter qu’elles ne soient imprégnées par l’odeur humaine, et afin qu’elles gardent leur instinct sauvage. Après l’examen médical, les deux oursonnes sont retournées auprès de leur mère, qui les a immédiatement léchées pour faire partir l’odeur des soigneurs.

« Il y a une vraie relation de confiance qui s’est installée entre Willow et l’équipe animalière, a continué Camille. Pour moi, le plus beau moment, c’est quand on trouve la trappe, qu’elle retrouve ses petits et qu’elle ressort au bout de quelques secondes en voyant que tout va bien, et elle va chercher à manger. »

Les oursonnes vont bientôt sortir

Âgées de deux mois, les oursonnes pèsent environ 4 kilos chacune et sont en très bonne santé. Des photos ont été prises pour permettre de les différencier.

« Sur la tête, l’une est plus claire au niveau des yeux et du museau. C’est ce qui va nous permettre de les identifier au premier coup d’œil », a expliqué la vétérinaire.

Crédit photo : Radio France / Julie Seniura

Pour le moment, les deux nouveaux-nés restent encore avec leur mère. Il sera possible de les apercevoir d’ici quelques semaines au parc de Sainte-Croix. Dans un premier temps, les oursonnes sortiront seules avec leur mère, pour découvrir leur nouvel environnement. Ensuite, elles pourront s’intégrer au reste du groupe d’ours noirs.

« Ce sont elles qui nous montreront quand elles seront prêtes. Elles vont progressivement s’acclimater à l’extérieur, à leur territoire, elles vont pouvoir sentir les autres ours et grandir. Quand elles seront suffisamment costaudes, elles pourront rejoindre les autres ours, probablement l’hiver prochain », a expliqué Clément Leroux, directeur de la communication du parc animalier de Sainte-Croix.

L’équipe du parc va attendre encore un peu avant de donner des prénoms à ces oursonnes, qui seront choisis en fonction de leur caractère. Ces deux arrivées marquent le début de la saison des naissances, car plusieurs centaines de bébés sont attendus d’ici l’été au parc animalier de Sainte-Croix.