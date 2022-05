Sports canins : 11 sports à pratiquer avec son chien

Il existe de nombreux sports canins : l'agility, le dog dancing ou encore le canicross. Tour d'horizon des sports pour chiens.

Les chiens ont besoin de se dépenser. Et si les ballades quotidiennes ne suffisent pas à votre chien ou si vous souhaitez simplement qu'il puisse côtoyer d'autres chiens ou apprendre en s'amusant, vous pouvez opter pour un sport canin. Il existe de nombreuses disciplines sportives adaptées qui raviront votre chien (et vous). Disciplines qui ne sont pas simplement bonnes pour la santé physique de votre canidé mais aussi pour son bien-être, pour son éducation, pour sa relation avec vous (son maître), pour sa relation aux autres chiens. Tour d'horizon des sports canins.

L'agility, un sport adapté à tous les chiens

Originaire d'Angleterre, l'agility est un des sports canins les plus populaires partout dans le monde. Il s'agit d'un sport de rapidité : les chiens doivent traverser une série d'obstacle (murs, pneus, tunnel, balançoire, table, etc), sur une distance de cent ou deux cents mètres. Ils sont accompagné par leurs maîtres qui les guident à la voix ou au geste, mais qui n'ont pas le droit d'utiliser de récompenses, de laisses ou de clickers (les accessoires ne sont pas autorisé). Le but pour les chiens est de faire le parcours le plus rapidement possible, sans esquiver les difficultés et sans faire d'erreur.

L'agility permet au chien et à son maître de se dépenser, c'est un sport pour les canidés et pour les humains

L'agility renforce le lien d'obéissance entre le chien et le maître

L'agility est adapté à (presque) tous les chiens, peu importe leur taille ou leur race, avec des parcours adaptés

L'agility est un parcours d'obstacles / Crédit : Unsplash

Le biathlon canin

Comme l'agility, le biathlon canin est une course d'obstacles, mais sur une (beaucoup) plus longue distance : entre six et onze kilomètres. Les chiens doivent traverser des bassins d'eau, passer au dessus de troncs d'arbres ou encore ramper dans des tunnels, suivant leurs maîtres qui, eux, font du vélo et de la course à pied.

Le maître se dépense autant que son chien avec le biathlon canin

Le biathlon canin est idéal pour développer le lien entre le maître et le chien et pour l'éducation des jeunes chiens

Pendant que les chiens courrent, les maîtres font du vtt / Crédit : Unsplash

Le cani-cross

Le cani-cross est une course de fond pendant laquelle le maître est relié à son chien par une laisse élastiques attachée à sa ceinture. Le chien tire son maître, par conséquent, le rythme de la course est donné par le canidé. La plupart du temps, les courses sont organisées en nature, notamment en forêt.

Le cani-cross est idéal pour les maîtres sportifs

Le coursing

Autre genre de course, cette fois-ci sans les maîtres, le coursing. Les chiens sont lancés sur une piste de course à la poursuite d'un lapin factice. Il s'agit d'un sport canin de vitesse.

Le coursing est un sport particulièrement adapté aux lévriers

Le sport canin permet aux chiens d'atteindre des pointes de vitesse qu'ils ne peuvent pas forcément atteindre en ballades (notamment en ville)

Le coursing est de tout repos pour le maître qui, lui, ne court pas

Le digility

Le digility est une version non-compétitive de l'agility : pas de chrono, les chiens ont tout le temps qu'il leur faut pour arriver au bout d'un parcours d'obstacle.

Le digility est centré sur le plaisir et l'amusement des chiens

Le sport est adapté aux chiens âgés, aux chiens à mobilité réduite, et aux maîtres qui ne veulent/peuvent pas trop courir

Le dock diving (ou dock jumping)

Le dock diving consiste, pour les chiens, à sauter dans l'eau depuis un plongeoir à une hauteur de soixante centimètres. Le but : s'élancer et sauter le plus loin possible. Pour motiver l'animal, le maître jette un jouet dans l'eau.

Le dock diving est un sport idéal pour les chiens qui aiment l'eau

Les chiens ayant des problèmes d'articulations peuvent pratiquer le dock diving

Le sport peut être pratiquer par les chiens de toutes races, de toutes tailles et de tout âge

Le dock diving est idéal pour les chiens qui aiment l'eau / Crédit : Unsplash

Le frisbee dog (ou disc dog)

Comme son nom l'indique, le Frisbee Dog se fait avec un frisbee. Le chien et le maître sont en équipe : le maître envoie le frisbee et le chien va le chercher. Des compétitions de Frisbee Dog existent, les maîtres et leurs chiens font alors des figures artistiques.

Le Frisbee Dog est un sport particulièrement appréciés des chiens joueurs

Les sauts effectués par les chiens pour attraper le frisbee peuvent abimer les articulations des canidés, le sport canin n'est donc pas recommandé pour les chiens très grands ou très lourds

Le frisbee dog permet aux chiens de jouer et de se dépenser / Crédit : Unsplash

Le flyball, un jeu d'équipe

Le Flyball est un sport canin qui se joue en équipes. Deux équipes de six chiens et leurs six maîtres s'affrontent dans une course de relai. Un premier chien part, traverse plusieurs obstacle jusqu'à une machine à balle qu'il actionne avec sa patte, attrape la balle et revient à la ligne de départ, le deuxième chien s'élance alors dans le même parcours, etc.

Le flyball est un sport canin idéal pour la sociabilité des chiens (et de leurs maîtres)

Le flyball est particulièrement recommandé pour le dressage des chiens ou des chiots

Le flyball est un sport d'équipe / Crédit : Unsplash

Le mantrailing, un jeu de piste

Le mantrailing est un sport canin qui consiste pour les chiens à suivre une piste en reniflant les traces laissée en l'air ou au sol sur un parcours.

Le mantrailing est particulièrement recommandé pour le dressage des chiens de chasse

Le sport permet aux chiens de developper leur odorat

L'obéissance, un sport pour éduquer votre chien

L'obéissance, comme le nom de ce sport canin l'indique, consiste à travailler sur l'écoute du chien à son maître, avec des ordres simples comme «assis», «au pied» ou «stop», mais aussi le chien doit aussi rapporter des objets et obéir à son maitre, même à distance.

Le sport est idéal pour l'éducation des chiens et des chiots

Certaines races canines sont plus obéissantes ou plus enclines à faire plaisir à leur maître, elles apprécieront donc l'obéissance

L'obérythmée (ou dog dancing)

Comme l'obéissance, l'obérythmée est un sport basé sur l'écoute des ordres du maître. Et le but est de créer une chorégraphie entre le maître et le chien en faisant sauter, tourner, courir l'animal sur une musique.

Les chorégraphies d'Obérythmée sont adaptables, tous les chiens peuvent donc participer peu importe leur taille, leur poids, leur âge

Plus facile avec des chiens obéissants, l'obérythmée peut aider au dressage

Les maîtres dansent aussi

Peu importe le sport canin que vous choisirez de pratiquer avec votre chien, vous pourrez trouver des clubs canins ou des écoles canines dans votre région pour permettre à votre animal de se dépenser, d'apprendre et de s'amuser.

Inscrivez votre chien à un sport canin, il sera ravi / Crédit : Unsplash

