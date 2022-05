Teckel : origine, taille, santé, alimentation et comportement

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le teckel, aussi surnommé chien saucisse : origine, taille, santé, comportement.

Si on vous dit chien saucisse, vous avez immédiatement en tête l'image de ces petits chiens au physique si particulier avec des pattes courtes et longs museaux : le teckel (aussi surnommé hot dog). Il s'agit d'une race de chiens affectueux mais surtout très joueurs. Si vous souhaitez adopter ou acheter un teckel auprès d'un éleveur, voici tout ce qu'il y a à savoir sur le chien saucisse et l'adoption.

À voir aussi

Chien saucisse : découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le teckel aussi appelé chien saucisse / Crédit : Instagram

Teckel : poils, couleur, taille

Le teckel, aussi appelé chien saucisse à cause de ses pattes courtes (voire même appelé hot dog du fait de son drôle de physique), est un chien de petite taille, reconnaissable à sa tête allongée avec son museau long et ses longues oreilles. Il existe trois type de teckel :

le kaninchen : race de teckel au poil ras, dru, lisse et brillant

le teckel nain : race de teckel au poil long, lisse et brillant

le teckel standard : race de teckel au poil dur, sauf au niveau des oreilles

Caractéristiques physiques du teckel :

Type de poil : poil ras, poil long ou poil dur suivant le type de teckel

Couleur de la robe : plusieurs couleurs de robe existent pour les teckels, les couleurs les plus répandue sont le marron, le feu et le noir

Poids : entre 3 et 9 kg pour une femelle ou pour un mâle

Taille : entre 11 et 25 cm pour une femelle ou pour un mâle

L'origine du teckel

Avant d'être un adorable animal de compagnie, le teckel était un chien de chasse. Sa petite taille lui permettait en effet d'attraper plus facilement que d'autres chiens le petit gibier comme les lapins, les blaireaux ou les renards. Son nom vient d'ailleurs du mot «dachs» qui signifie blaireau en allemand, où il était originellement appelé «dachselhung» qui signifie chien à blaireau. Il est maintenant appelé Dackel en Allemagne et Dachshund en Angleterre. Descendant du basset allemand, le chien saucisse a été développé en Allemagne à partir du XIXème siècle, avant d'être prisé partout dans le monde, mais surtout en Angleterre. Il a été reconnu par la Fédération cynologique internationale (FCI) en 1955.

Chien saucisse : le teckel est un descendant du basset allemand / Crédit : Instagram

Teckel : caractère

Le teckel a un caractère bien trempé : déterminé, affirmé, parfois même têtu. Mais c'est aussi un chien joueur. Il a beaucoup d'énergie et a besoin de s'amuser, de faire des activités. Chien de chasse, il aime poursuivre ou pourchasser (d'autres animaux par exemple). Le teckel peut avoir tendance à aboyer. Vif et curieux, quelques fois espiègle, il apportera de la joie de vivre à son maître et à sa famille, mais aussi un peu de destruction (attention aux chaussures qui traînent). Le teckel est un chien fidèle, qui s'attache très vite à son maître dont il peut devenir dépendant. Le chien saucisse n'aime pas la solitude et ne pourra pas être laissé seul trop longtemps.

Chien saucisse : le teckel est un chien sociable qui n'aime pas la solitude / Crédit : Instagram

Teckel : environnement

Le chien saucisse n'est pas agressif, ainsi il est adapté à une vie de famille, il est à l'aise avec les enfants. Il est également à l'aise avec les autres chiens, et même les chats et autres animaux de compagnie. Chien de petit gabarit, le teckel peut vivre en appartement, mais attention aux voisins car c'est un animal qui a tendance à aboyer. En appartement, il faudra également faire attention à satisfaire les besoins énergétiques du teckel en le faisant sortir régulièrement, car c'est un chien qui nécessite de l'activité. Le teckel s'épanouira d'autant plus dans une maison avec un jardin, cependant, il n'aime pas les températures froides et devra dormir à l'intérieur, en hiver notamment.

Chien saucisse : le teckel est adapté à la vie en appartement / Crédit : Instagram

L'éducation et la santé du teckel

Chien fort en caractère, le teckel n'est pas toujours facile à dresser. Le maître doit se montrer ferme dans son éducation dès qu'il est chiot pour qu'il devienne un chien de compagnie docile et obéissant. Ainsi, un maître expérimenté est recommandé pour un teckel. Pour son éducation et/ou pour son plaisir, le teckel peut pratiquer un sport canin. Ancien chien de chasse, il sera particulièrement performant en pistage, mais aussi en agility. Etant très sociable, il pourra également pratiquer des sports canins avec d'autres chiens.

La morphologie du chien saucisse, avec ses pattes courtes, est ce qui fait son charme mais peut lui causer des problèmes de santé : des problèmes de dos et de hanches. Un teckel sur quatre souffre de problèmes vertébraux, comme les hernies discales. Des médicaments existent en cas de maladies, mais une opération chirurgicale est parfois nécessaire pour soulager le chien. Le teckel est également sujet au diabète. Et certains teckels au poil merle peuvent développer des maladies aux yeux, comme la cataracte, en raison d'une anomalie d'un gêne. Il est donc nécessaire de faire des visites régulières chez le vétérinaire pour vérifier l'état de santé du teckel. L'espérance de vie du chien saucisse est estimée entre 12 et 16 ans.

Chien saucisse : l'espérance de vie du teckel est estimée entre 12 et 16 ans / Crédit : Instagram

Teckel : entretien et alimentation

Peu importe le poil du teckel, court, long ou dur, il doit être brossé quotidiennement pour avoir un pelage propre et sain. Il est également nécessaire de brosser les dents du chien une fois par semaine en prévention, pour éviter l'accumulation de tartre qui touche particulièrement cette race. L'entretien des griffes du teckel est également importante, à cause de ses pattes courtes : il est recommandé de les couper toutes les deux semaines environs.

Gourmand, le teckel peut se montrer glouton. Il est donc important de contrôler son alimentation et son poids pour éviter un surpoids. Surpoids qui pourrait entraîner des problèmes de santé, notamment des problèmes de dos (du fait de ses petites pattes). Une alimentation à base de viandes et de légumes est recommandé pour cette race de chiens.

Teckel : élevage et prix

Quand elle met bat, une femelle teckel donne naissance de 2 à 12 chiots. Si vous souhaitez adopter un chien saucisse, il faut compter environ 850 euros pour acheter un mâle teckel auprès d'un éleveur et environ 1150 euros pour une femelle.

Chien saucisse : une femelle teckel met bas entre 2 et 12 chiots / Crédit : Instagram

Sources :

Le teckel : le célèbre chien saucisse

Race de chien : le teckel, caractère, éducation et santé

Teckel

Le teckel, le chien au long corps et court sur pattes