Top 5 des races de chiens les plus rapides au monde

Si vous êtes un passionné de chasse ou que vous souhaitez simplement partir en footing avec votre animal, voici les 5 races de chiens les plus rapides au monde.

Certains chiens sont réputés pour être de très bons animaux de compagnie, calmes et paresseux, tandis que d’autres ont la particularité d’être plus sportifs. Si vous cherchez un compagnon de chasse qui pourrait vous aider à capturer des proies, sachez qu’il existe certaines races de chiens très rapides.

Si les Lévriers sont les chiens les plus rapides au monde, il existe d’autres races qui peuvent également courir très vite. Voici un classement des 5 races de chiens les plus rapides.

Le Lévrier

Crédit photo : iStock

Comme dit précédemment, les Lévriers sont les chiens les plus rapides au monde. Les Lévriers englobent de nombreuses races de chiens, comme le Lévrier espagnol, russe ou encore persan. Cependant, la race la plus rapide de toute est le Lévrier anglais, aussi connu sous le nom de Greyhound, qui peut courir jusqu’à 72 km/h. Il s’agit du chien le plus rapide au monde sur de courtes distances. Grâce à sa silhouette athlétique, il est très vif et principalement élevé pour la chasse.

Le Dobermann

Crédit photo : iStock

Avec sa carrure impressionnante, le Dobermann est un chien sportif qui a besoin d’une activité physique quotidienne pour se dépenser. Souvent utilisé comme chien de garde ou chien policier, le Dobermann peut courir très vite et est l’une des races de chiens les plus rapides au monde. En plus d’être rapide, il est très attachant et adore accompagner son maître en footing.

Le Braque hongrois

Crédit photo : iStock

Le Braque est une race de chien très rapide, mais le Braque hongrois l’est encore plus. Excellent pour la chasse, ce chien arrive très bien à poursuivre ses proies. Il fait également un très bon chien de compagnie car il est sociable et facile à éduquer. Bien qu’on ne connaisse pas exactement ses origines, le Braque hongrois a du sang du Lévrier arabe, ce qui peut expliquer sa capacité à courir très vite.

Le Dalmatien

Crédit photo : iStock

Le Dalmatien est principalement connu pour sa robe tachetée de noir et pourtant : il s’agit de l’un des chiens les plus rapides au monde. Cet animal possède une forte musculature et une carrure athlétique, ce qui lui permet de courir à grande vitesse. Le Dalmatien est un chien au tempérament fort et vif, qui a besoin de se dépenser chaque jour.

Le Jack Russell Terrier

Crédit photo : iStock

Bien que le Jack Russell Terrier soit un chien de petite taille, il n’en demeure pas moins rapide pour autant. En effet, il est l’une des races les plus rapides au monde et il possède une très bonne endurance, qui lui permet de courir vite sur de longues distances. Sur de petites distances, il est capable de battre des records de vitesse, ce qui fait de lui un chien idéal pour la course et la chasse.