Quels sont les races de chiens les plus connues en France ?

Quelles sont les cinq races de chiens préférées des Français ?

Trois chiens faisant une pause / Crédit : Bigandt_Photographie.

La Société Centrale Canine ou SCC publie annuellement le classement des races de chiens les plus appréciées en France. En fait, elle gère les inscriptions de chiens dans le LOF ou Livre des Origines Français. Ce grand livre répertorie ainsi les origines de chaque race (Berger, Terrier, Basset, Braque, Griffon, Dogue, etc.). Il sert également de garantie de pureté de chaque race chez les reproducteurs.

Le Berger Australien

En 2020 et 2021, le Berger australien a gardé la première place devant le Staffordshire Bull Terrier et le Berger belge.

Cette race de chien n’est pas d’origine australienne, elle provient du Pays basque. Au début du 20e siècle, les colons basques l’exportent en Australie et en Amérique du Nord.

Ce berger s’avère intelligent pour conduire les troupeaux. Il est également excellent comme chien de compagnie. Cette race canine s’adapte particulièrement aux maîtres sportifs. Joueur et affectueux, ce chien convient également aux enfants et est à l’aise avec toute la famille.

De nombreux Français aiment beaucoup ce berger.

Le Berger belge

Cette race de chien est d’origine belge. Dans les années 1800, ce Berger s’est développé dans les villes de Malines, Tervuren, Laeken et Groenendael.

Sachez que le Berger belge existe en quatre variétés. Chacune porte le nom de sa ville d’origine. La variété malinoise est utilisée par les forces de l'ordre lors des interventions. En fait, le Berger belge malinois s’avère réactif, vif et agile. Ainsi, il s’adapte bien à la vie de famille.

De plus, ce Berger est apte à la garde. Avec un peu d’exercice, il développe rapidement son intelligence.

Joueur, le Berger belge cohabite bien avec les enfants. Son élevage est donc recommandé.

Le Staffordshire Bull Terrier

Le Staffordshire Bull Terrier est une race ancienne. Après le Berger Australien et le Berger belge, il tient la troisième place du classement dans le Livre d’Origines Français.

Cette race de chien a vu le jour dans le territoire du Royaume-Uni. Avant 1835, elle sert de chien de combat. À partir du 20e siècle, ce terrier se développe de façon plus encadrée et se répand dans le monde.

En 1935, le Staffordshire Bull Terrier est reconnu comme une race de chien. Même s’il a un physique imposant, il reste un terrier équilibré et très doux. Ce chien anglais s’avère proche de son maître. Il convient donc aux enfants. Cependant, il attaque et se défend lorsqu’il se sent agressé ou en danger.

Le Golden Retriever

L’origine de ce Retriever reste méconnue. Certains maîtres-chiens disent qu’il descend de chiens du Caucase, ancêtres du Leonberg. D’autres éleveurs affirment que le Golden Retriever est le résultat du croisement entre un Tweed Water Spaniel (une race disparue) et d’un Retriever à poil.

À partir du 20e siècle, ce chien se développe en Angleterre. Dans les années 1930, il arrive dans l’Hexagone et commence à conquérir le cœur des Français.

Cette race de chien est docile. Doux et intelligent, le Golden Retriever s’avère un agréable animal de compagnie. De plus, il figure dans la liste des chiens faciles à éduquer. Vu sa taille et son comportement, ce chien de famille convient bien aux enfants.

Le Berger allemand

Vers la fin du 19e siècle, le Berger allemand est identifié pour la première fois en Allemagne. La popularité de ce chien est immédiate dans ce pays et surtout en France.

Aujourd’hui, le Berger allemand figure parmi les races les plus populaires à travers le monde entier. En effet, ce chien possède de nombreux caractères avantageux comme l’intelligence, la docilité, etc.

Le Berger allemand est un très bon chien de garde et de chasse. De plus, il se montre très protecteur et s’attache beaucoup à sa famille, notamment aux enfants.

Cette race canine s’avère facile à éduquer, elle a juste besoin d’exercices physiques pour développer son potentiel. Affectueux, ce chien s’entend bien avec d’autres animaux (chat, autres races de chiens, etc.).

D’autres races assez répandues en France

Un groupe de promeneur avec différentes races de chiens / Crédit : LuckyBusiness.

En France, vous trouverez la plupart des races de chiens qui existent dans le monde. Pour identifier le type de canidé adapté à votre personnalité, faites-vous conseiller par un maître-chien lors de la sélection.

Le Bouledogue français

Le Bouledogue français existe en deux variétés :

Le Bouledogue bringé ;

Le Bouledogue blanc et bringé.

Ce dogue a une petite taille. Sympathique, joueur, affectueux et doux, ce chien français s’avère gentil avec les enfants. Intelligent, il est facile à entretenir. Toutefois, il ne s’entend pas bien avec les autres animaux, notamment avec le chat.

Le Bouledogue français a un corps musclé et puissant avec une grande ossature. Sa tête imposante est légèrement anguleuse. La peau du bouledogue forme des plis plus ou moins symétriques et des rides.

Ce dogue a une taille moyenne entre 30 et 35 cm. Le poids du Bouledogue français varie entre 8 et 14 kg.

L’Épagneul breton

L’Épagneul breton est un chien de chasse français très rapide. Il figure parmi les chiens d’arrêt continentaux véloces. Toutefois, il s'adapte également à la vie en famille.

Ce chien de compagnie reste fidèle envers son maître tout en se montrant amical avec des étrangers.

L’Épagneul breton est un fugueur. Il a donc besoin de beaucoup d’exercices. Par conséquent, son entretien s’avère un peu difficile.

Joueur et robuste, il est gentil avec les enfants et reste affectueux envers eux. L’épagneul convient bien aux personnes souhaitant commencer l’élevage de chien.

Ce chien a un poil un peu fin, légèrement ondulé ou aplati. Il existe en plusieurs couleurs : blanc et orange, blanc et marron, blanc et noir, etc.

La taille moyenne de l’Épagneul mâle varie entre 47 et 52 cm. Une femelle d’Épagneul mesure entre 46 et 51 cm.

Le Basset

Le Basset Hound a des pattes courtes avec une ossature assez lourde. Il a un corps fort et allongé avec une tête un peu longue, mais qui reste proportionnée.

Le stop du Basset est peu marqué. Ce terrier possède également un museau lourd et profond avec des lèvres pendantes. Ses yeux doux et tristes rendent son regard irrésistible.

Le Basset Hound s’avère gentil avec les enfants. Affectueux, joueur et calme, ce chien d’appartement est donc idéal si vous venez d’aborder l’élevage canin. En outre, vous pouvez le prendre avec vous lors d’un voyage, etc. Notez toutefois que ce chien a besoin de bouger au quotidien.

Le Basset a une taille moyenne comprise entre 33 et 38 cm.

Le Braque de Weimar

Le Braque de Weimar existe en deux variétés : le Braque à poils courts et le Braque à poils longs.

Ce grand chien dispose d'un corps allongé et d'un cou mince légèrement arqué. Le Braque a une musculature développée et des membres forts. Son stop s’avère légèrement marqué et lui procure un profil noble.

Avec ses yeux ambrés, le Braque a une expression intelligente. Il a aussi des oreilles larges, relativement longues.

Facile d’entretien, le Braque est le chien parfait si vous avez un bébé à la maison. En outre, il s’entend bien avec les autres animaux (chat, autres chiens comme le Labrador, le Berger, le Bouvier, le Vendéen, etc.).

Robuste, ce chien de garde a besoin d’exercice pour s’épanouir.

Le Griffon à poil dur Korthals

Ce Griffon à poil dur est gentil avec les enfants et s’entend bien avec les d’autres animaux (chat, cheval, etc.). Robuste et intelligent, il s’avère capable de faire la garde. Joueur et calme, le Griffon est quand même un chien de chasse.

Le Griffon a besoin d’exercices comme les autres races de chiens (Labrador, Bouvier, Charles King, Anglo Français, Chihuahua, Bordeaux, Basset vendéen, etc.). Il est également sociable avec les Bergers australien, allemand, etc.

Les Pyrénées

Les chiens de montagne de Pyrénées sont une race de bergers très ancienne. Ce chien français est utilisé dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours.

Le montagne des Pyrénées est considéré comme un chien de compagnie. Il a un physique impressionnant et imposant comme le berger. Intelligent et affectueux, un chien Pyrénées reste toutefois méfiant envers les étrangers et d’autres animaux.

Le Dogue anglais

Le Dogue anglais ou Bulldog anglais est un chien féroce comme le Berger allemand. Les Anglais l’utilisaient pour le Bull-baiting. Ce sport s’est éteint en 1837 et le Dogue anglais a commencé à disparaître jusqu’à ce que des chasseurs s’intéressent à cette race.

Le Dogue anglais a un poil très court, lisse et fin. La couleur de cette race de chiens est souvent uniforme (rouge, fauve, noire, blanc, etc.).

Le Cocker Spaniel anglais

Le Cocker Spaniel anglais est à la fois un chien de chasse et un chien de compagnie. Son poil long rend difficile son entretien. En outre, ses longues franges ramassent la terre, les feuilles, etc.

Le Cocker Spaniel existe en plusieurs couleurs :

Les chiens unicolores : noir, chocolat, etc.

Les Cockers bicolores : noir et blanc, orange et blanc, noir et chocolat, etc.

Comment choisir son chien français ?

Un Jack Russell dort sur son lit / Crédit : indéfini indéfini.

Avant de décider d’adopter un chien, vous devez d’abord choisir une race. Souhaitez-vous avoir un Bouledogue allemand, un Chihuahua, un Labrador ou un Vendéen ? Notez que la sélection d’une race dépend de votre mode de vie et de l’espace disponible dans votre maison. Si vous voulez par exemple un petit chien de maison, optez pour un Cavalier King Charles, un Chihuahua, un petit chien Russell ou un chien bordeaux. En revanche, si vous voulez un chien de garde ou un chien de chasse, optez pour un Berger allemand, un Bouvier, un labrador, etc.

Pensez également à l’alimentation et à l’entretien de votre animal de compagnie. Vous avez besoin d’un budget pour lui offrir une vie saine et assurer son bien-être, peu importe sa race (Berger, Labrador, Chihuahua, Charles King, etc.).

En France, la recherche d’un chien intelligent s’avère simple. Il suffit d’intégrer un club de chien pour trouver une bonne race.