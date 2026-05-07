Un bébé hippopotame orphelin pousse le corps de sa mère morte, un refuge tente de lui redonner goût à la vie

Au Kenya, des équipes de protection de la faune ont secouru un bébé hippopotame orphelin, retrouvé en train de pousser le corps sans vie de sa mère.

Un sauvetage déchirant.

Samedi 2 mai, l’équipe vétérinaire du Kenya Wildlife Service (KWS), une agence gouvernementale chargée de la gestion et de la protection des parcs nationaux et de la faune sauvage du pays, a reçu des signalements concernant un bébé hippopotame.

Le bébé hippopotame tente de réveiller sa mère

L’animal a été retrouvé à l’Oloiden Resort, un établissement touristique niché en pleine nature, près de Naivasha, à environ 90 km au nord-ouest de Nairobi, rapporte People.

Sur place, les agents ont découvert une scène bouleversante : le petit mammifère se tenait aux côtés du corps sans vie de sa mère. Selon l’organisme, l’orphelin l’appelait et la poussait « avec son petit museau arrondi, espérant désespérément une réponse ».

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Les spécialistes estiment que la femelle était morte depuis au moins un jour, voire davantage, et qu’elle serait décédée de causes naturelles, peut-être en protégeant son petit lors d’un conflit territorial.

Un animal en quête d’affection

Une fois secouru, le jeune hippopotame, baptisé Bumpy, a été transféré à la Sheldrick Wildlife Trust, une association qui se consacre au sauvetage et à la réhabilitation d’animaux sauvages orphelins.

À son arrivée, le nouveau pensionnaire a été conduit à la nurserie du refuge, où il a été nourri au lait chaud et enveloppé dans une couverture duveteuse.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Pour sa première nuit, Bumpy a pu trouver du réconfort dans les bras de son soigneur, Simon.

« Après cette épreuve éprouvante, il a enfin trouvé la paix et s’est endormi profondément, lové dans les bras de Simon », indique l’organisation.

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Elle précise que l’animal s’est rapidement attaché à ses soigneurs et recherche constamment de l’affection.

Un lien très fort avec ses soigneurs

Le lendemain, il a été transporté en hélicoptère vers le centre de Kaluku, près du parc national de Tsavo East. Selon un soigneur, Bumpy s’est montré « étonnamment calme, malgré tout ce qu’il venait de vivre ». Pendant le vol, il a grimpé sur les genoux d’un membre de l’équipe et a émis de « doux grognements».

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Depuis son arrivée, il s’adapte très bien à son nouvel environnement. Son activité favorite consiste à jouer dans la piscine du centre de réhabilitation. Lorsqu’il ne nage pas, il dort sur un matelas ou se repose sur les genoux de ses soigneurs.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Il cohabite avec un autre jeune hippopotame, Musumbi, âgé d’un an. Les deux animaux vivent dans des espaces séparés, mais ont été mis en contact à distance et semblent, pour l’instant, peu intéressés l’un par l’autre.

Dans la nature, les bébés hippopotames dépendent de leur mère pendant plusieurs années, ce qui rend toute séparation précoce particulièrement difficile pour cette espèce.

La Sheldrick Wildlife Trust espère qu’une fois suffisamment grand et fort, Bumpy pourra être réintroduit auprès d’hippopotames sauvages vivant le long de la rivière Athi, non loin du centre de Kaluku.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

En attendant, le personnel offre à son petit protégé tout ce dont il a besoin : des soins attentifs et bienveillants pour lui permettre de s’épanouir.