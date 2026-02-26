Un hippopotame attaque un bateau avec un homme à bord et le retourne avec une force impressionnante

Les images incroyables de l’attaque font le tour des réseaux sociaux. En Afrique du Sud, un hippopotame a chargé un bateau avant de le retourner alors qu'un homme se trouvait à bord.

Une opération de routine qui tourne mal

La semaine dernière, Andre Pienaar, spécialisé dans la capture d'animaux sauvages, a effectué une sortie en bateau à Hoedspruit, en Afrique du Sud. Le quinquagénaire avait emmené avec lui ses deux fils, Zander, 20 ans, et Markus, 23 ans. Les deux jeunes hommes travaillent dans l’entreprise familiale, respectivement en tant que chef d'équipe et responsable du marketing.

Comme on peut le voir sur des images prises ce jour-là par l’aîné des fils, Zander se trouvait seul sur un bateau, tandis que le reste de l’équipe se trouvait sur un flotteur. Andre a expliqué par la suite que l’équipe était présente pour une opération de capture de routine. Voilà pourquoi on aperçoit une vétérinaire, carabine à la main, attendant patiemment un animal. Quand, tout d’un coup, celui-ci a surgi de l’eau.

Un hippopotame charge violemment le bateau

Captrue d'écran. Crédit photo : Kruger Magazine/ Facebook

Avant même que quiconque puisse réagir, une femelle hippopotame a plongé sous le bateau et l’a complètement retourné avec le plus jeune des fils à son bord. Sur les images, on peut voir que le jeune homme a été violemment projeté à l’eau.

La suite après cette vidéo « Mille pensées me traversaient l’esprit, en tant que père et en tant que personne n’ayant jamais vu quelqu’un se faire tuer lors de la capture d’animaux sauvages », a raconté plus tard Andre au média Caxton Network News.

Zander s’est très vite extirpé de l’eau, remontant sur la coque renversée du bateau. Pour autant, le jeune homme n’était pas encore sorti d’affaire. Le média sud-africain précise que son père l’a ensuite tiré vers le flotteur pour le mettre à l'abri de l’hippopotame agité. L’animal a réagi ainsi car l’équipe d’Andre s’approchait trop près de son bébé.

@radarafrica An angry hippo overturned a safari boat at Kruger National Park, South Africa. Luckily, the boat was empty. ♬ original sound - Radar Africa

Heureusement, tout s’est bien terminé. L’hippopotame n’a pas été blessé, ni son bébé. Les membres de l’équipe s’en sont sortis indemnes tout en étant impressionnés par la force incroyable de l’animal. « C'est une journée normale dans plusieurs opérations de capture d'animaux sauvages », a fait savoir Andre. La vidéo de l’attaque a fait le buzz sur les réseaux sociaux.