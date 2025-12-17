Ce chien loyal refuse d'abandonner le corps sans vie de son maître, tué lors de l'attentat de Sydney

Peu après l’attentat antisémite ayant eu lieu sur la plage de Bondi Beach (Australie), un chien a refusé d’abandonner le corps sans vie de son maître, tué lors de cette attaque.

Des images déchirantes.

Dimanche 14 décembre, une attaque terroriste est survenue sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, en Australie. Deux hommes ont ouvert le feu sur une communauté juive qui célébrait Hanoukka.

Crédit Photo : AFP/Getty

Un chien assiste à la mort de son maître

Cette tuerie a fait au moins quinze morts dont Matilda, une petite fille âgée de dix ans. Parmi les victimes se trouvait aussi un homme. Sa fidèle chienne était à ses côtés lorsque la fusillade a éclaté. Maui, un bouvier bernois, a refusé de quitter le corps sans vie de son maître, tué lors de cette attaque.

Crédit Photo : Sky news

Une vidéo bouleversante a capturé le moment où le toutou se tenait près de la dépouille de son propriétaire décédé. Ces images montrent le quadrupède paniqué alors que des coups de feu fusent au-dessus de la tête de l’animal terrifié.

Malgré les tirs, Maui reste près de son maître. Sur une autre séquence, on voit le bouvier bernois debout à l’écart de la foule, tandis que l’un des terroristes se tient à proximité.

Les internautes lui viennent en aide

Ces images ont fait le tour de la toile, incitant Anne-Marie Curry, fondatrice d’Arthur and Co Pet Detectives, à lancer un appel sur les réseaux sociaux pour que la chienne soit rendue à ses propriétaires.

Il a depuis été confirmé que le maître de Maui a perdu la vie lors de l’attaque, bien qu’il n’ait pas encore été identifié. Cependant, la victime se promenait avec sa compagne et leur autre chien, un petit caniche blanc, lorsque les tireurs ont ouvert le feu.

Crédit Photo : X

La directrice de l’organisation, spécialisée dans la recherche des animaux perdus, a indiqué que Maui était désormais en sécurité et avait été rendue à la femme de la victime, qui a survécu à l’attaque, grâce au « travail extraordinaire de la communauté locale ».

Un utilisateur de Facebook se présentant comme un ami du maître de Maui lui a rendu hommage sur le réseau social.

« Notre ami était le père de Maui, qui a été tué. Elle adorait son père, et mon cœur se brise pour elle. Merci à celui ou celle qui l'a attrapée et ramenée à la maison », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« C’était un homme adorable. Une âme vraiment douce ».

Le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que les meurtriers étaient un père et son fils : Sajid Akram, 50 ans, et Naveed Akram, 24 ans. Le premier a été abattu par des policiers, tandis que le second a été blessé et conduit à l’hôpital, où il est sorti du coma.