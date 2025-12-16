330 000 euros récoltés pour la maman de Matilda, 10 ans, tuée par un terroriste pendant la fusillade à Sydney

Ce dimanche 14 décembre, une fusillade a éclaté sur la plage de Bondi, en Australie. 15 personnes sont décédées dont Matilda, une petite fille âgée de 10 ans.

Une attaque terroriste a eu lieu contre une communauté juive qui célébrait Hanouka ce dimanche 14 décembre, sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie. Deux hommes armés ont ouvert le feu sur la plage, où se trouvaient près de 1 000 personnes.

Pendant la fusillade, Ahmed, un homme âgé de 43 ans, a fait preuve d’un immense courage. Il n’a pas hésité à s’interposer entre les tireur en surgissant derrière l’un d’entre eux pour le désarmer. La scène a été filmée et les images spectaculaires ont fait le tour du monde. Son courage a tellement ému les internautes qu’une cagnotte a été créée pour le remercier, et déjà plus d’un million d’euros ont été récoltés.

Ahmed El Ahmad, épicier de 43 ans, est le héros qui a risqué sa vie pour en sauver d’autres, pendant l’attentat terroriste contre des juifs qui fêtaient Hanouka sur Bondi beach à Sydney.

Le monde devrait enseigner son exemple face aux antisémites minables.https://t.co/NEKfxgZlFN — Marion Van Renterghem (@MarionVanR) December 14, 2025

Une petite fille de 10 ans tuée

Malgré l’intervention courageuse d’Ahmed, les tireurs ont tué 15 personnes et 42 ont été blessées. Parmi les victimes, on compte Matilda Poltavchenko, une petite fille âgée de 10 ans. Elle se trouvait sur la plage avec ses proches quand elle a été tuée. C’est sa tante qui a a annoncé son décès quelques heures après le drame.

Crédit photo : The Australian

“Une grande tragédie est arrivée dans ma famille. Hier, ma nièce bien-aimée Matilda a été tuée lors d’une attaque terroriste à Bondi Beach. Je ne sais pas comment nous allons survivre à un tel chagrin”, a-t-elle confié, selon des propos rapportés par The Australian.

Une cagnotte a été créée

Le portrait de Matilda a fait le tour des réseaux sociaux et a ému le monde entier. Pour soutenir la mère de la petite fille, la professeure de langues de Matilda a créé une cagnotte en ligne.

“Matilda était une enfant brillante, joyeuse et pleine de vie, qui apportait de la lumière à tous ceux qui l’entouraient. Matilda était une âme lumineuse et aimante qui nous a appris que la véritable bonté réside dans l’amour et la compassion que nous partageons. Son souvenir nous rappelle l’importance de cultiver la bonté dans nos coeurs et de la répandre autour de nous”, a confié Irina Goodhew, sa professeure de langues, sur la page de la cagnotte.

Crédit photo : GoFundMe

Actuellement, 582 124 dollars australiens ont été récoltés, soit près de 328 769 euros. Parmi les autres victimes se trouvaient deux rabbins, un policier à la retraite, un ingénieur français, un survivant de l’Holocauste et une femme âgée de 82 ans investie dans le caritatif.

Deux grands-pères ont également été tués alors qu’ils faisaient preuve d'un immense courage. L’un d’eux a fait face à l’un des terroristes en se mettant debout devant lui tandis que l’autre, âgé de 78 ans, a été tué alors qu’il protégeait sa femme du tireur. Des comportements exemplaires.