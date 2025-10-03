Il trouve un homard orange rarissime dans un supermarché, l'achète et le relâche dans l'océan

Aux États-Unis, un client d’un supermarché a acheté un homard vivant pour lui sauver la vie. Le spécimen s’est avéré être une créature extrêmement rare.

Il y a quelques jours, Kyle Brancato, un Américain originaire de l’État de New York, a vécu une aventure extraordinaire en faisant ses courses dans un supermarché.

Alors qu’il sillonnait le rayon poissonnerie de l’enseigne, ce dernier a vu un aquarium de crustacés. L’une des marchandises a aussitôt attiré son attention en raison de son apparence inhabituelle.

« Je suis passé devant le bassin et j’ai vu ce homard orange vif. Il était complètement différent de tous les autres », se souvient le client auprès du média ABC 13.

Crédit Photo : ABC 13

Intrigué, le principal intéressé a remarqué que personne ne s’intéressait à l’animal marin à cause de son aspect si singulier.

C’est dans ce contexte que Kyle a décidé d’acheter la créature. Une fois chez lui, l’homme a consulté internet pour en savoir plus sur cette espèce. Pour ce faire, il a tapé « homard orange » dans la barre de recherche.

Crédit Photo : Humane Long Island

Un homard extrêmement rare

Le protagoniste de cette histoire est tombé des nues en découvrant qu’il avait acheté un spécimen rarissime. En effet, les pêcheurs ont une chance sur 30 millions de capturer un homard orange dans leurs filets, selon les experts.

Kyle s’est donné pour mission de relâcher le crustacé dans son habitat naturel. De prime abord, il a fabriqué un abri de fortune pour l’animal.

« J'ai emprunté un peu d'eau à la poissonnerie, plus bas dans la rue. Cela m'a donné assez de temps pour me procurer un aquarium. J'ai acheté 75 litres d'eau de mer, vendue en cartons, que j'ai versée dans le bassin et refroidie à la bonne température ».

Une fois cette étape terminée, il a contacté l’association Humane Long Island, une organisation ayant pour but de réintroduire les homards dans l’océan.

Crédit Photo : Humane Long Island

Le crustacé a retrouvé son habitat naturel

Les bénévoles de l’organisme ont récupéré le rescapé, et celui-ci a été placé dans un bassin de réhabilitation. Baptisée « Jean-Clawd Van Damme », la bête a ensuite été relâchée sur une plage de Long Island. Par chance, l’opération s’est déroulée sans accroc.

« Nous lui avons donné une seconde chance dans la vie. Nous tuons environ 100 millions de homards chaque année aux États-Unis, alors le fait qu’il ait survécu est un exploit en soi», a déclaré John Di Leonardo, directeur exécutif de Humane Long Island, dans les colonnes du New York Post.

Crédit Photo : Humane Long Island

Tout est bien qui finit bien !