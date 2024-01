Dents meulées, griffes coupées, maigreur extrême : un dresseur de lions du cirque de Paris condamné pour maltraitance

Faibles et amaigris, les cinq fauves avaient été saisis après une alerte. Leur dresseur répondait devant la Justice cette semaine.

Lundi 29 janvier, un dresseur du cirque de Paris comparaissait devant le tribunal d’Evreux, dans l’Eure. Ce dernier était jugé pour les mauvais traitements qu’il faisait subir à ses lions : un mâle et quatre femelles.

Ces derniers avaient été sauvés in extremis en 2020 par l’association One Voice après un signalement. Durant cet été, le cirque donnait une représentation à Vironvay, en Normandie. Après des soupçons de maltraitance, les autorités avaient saisi les cinq félins qui avaient été confiés à One Voice.

Jon était le lion le plus mal en point. Comme les lionnes, il était amaigri et pesait moitié moins qu’un lion normal, habituellement aux alentours des 200 kg. Mais surtout, ce sont ses dents meulées jusqu’à la pulpe et ses griffes coupées qui ont marqué l’association qui a relayé cette triste histoire en vidéo.

Les lions ont été confiés à des refuges et des sanctuaires

Les quatre femelles présentaient de sérieux traumatismes probablement dus à des coups violents répétés. De plus, chacun des cinq fauves vivait dans d’étroite cage en tôle.

Les lionnes ont finalement rejoint un sanctuaire en Toscane chez nos voisins transalpins. Tandis que Jon avait été transféré dans un refuge près de Saint-Étienne. Malgré tous les efforts des soigneurs, Jon est décédé un an et demi après son sauvetage d’une péritonite, en janvier 2022, renseigne le site France Bleu Normandie. Il avait 18 ans.

Pour ce qu'il a fait subir à Jon, Céleste, Patty, Hannah et Marli, Steve Gougeon est condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux à 2 mois de prison avec sursis, une interdiction de 5 ans de toute activité avec animaux et à 193850 € de frais et d'amendes. #CirquesSansAnimaux https://t.co/zOaiCrMsc7 pic.twitter.com/zSRnJON6h8 — One Voice (@onevoiceanimal) January 29, 2024

Lors de sa comparution au tribunal, le dresseur a été reconnu coupable de maltraitance sur animal. Il a également été condamné à deux mois de prison avec sursis et l’obligation de verser 193 856 euros de frais de garde à l’association One Voice, complète France Bleu Normandie. Pour finir, le dresseur a par ailleurs interdiction d’exercer un métier en relation avec des animaux.