“Un film d'horreur” : plus de 300 bêtes abandonnées au milieu des cadavres de leurs congénères dans une ferme à l'abandon

Dans le Tarn, une association a fait une affreuse découverte en visitant une ferme abandonnée, dans laquelle erraient plus de 300 animaux au milieu de cadavres en décomposition.

C’est “comme un film d’horreur” ! Présidente de l’association Les Tata’s, Yvana Bargas ne pèse pas ses mots au moment de décrire, à France 3 Occitanie, l’état des lieux d’une ferme située à Viane, un village du Tarn de 500 habitants. On vous prévient : les images contenues dans l’article ne sont pas très agréables à voir.

Ce vendredi 10 avril, des membres de l’association y ont découvert des cadavres et des animaux mourants. Plusieurs centaines de bêtes très affaiblies ont été retrouvées sans eau et sans alimentation au cœur de l’exploitation agricole, visiblement laissée à l’abandon.

L’association a été alertée par le signalement de l’ex-compagnon du fermier, après avoir découvert les animaux abandonnés depuis des mois.

« On a été alertés et on a voulu aller constater par nous-mêmes. Quand on est rentré, c’était un lieu d’horreur, des cadavres, des carcasses, des animaux en train de mourir. C’était comme un film d’horreur »

Crédit photo : Les Tata's

Au total, la représentante des Tata’s a compté plus de 350 animaux totalement livrés à eux-mêmes, citant des canards, des agneaux, des lapins et des poules. Certains étaient enfermés dans des enclos au milieu de cadavres. Elle a également noté que des brebis et leurs petits étaient proches de la mort quand elle est arrivée sur les lieux.

« On a aidé une petite agnelle qui ne pouvait même pas téter. Sa mère était si faible qu’elle n’avait pas de lait. On l’a biberonnée, mais en vain. Elle est morte le lendemain. C’est affreux »

Le propriétaire aurait “nettoyé” les lieux

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Les services vétérinaires et les gendarmes se sont rendus sur place lundi 20 avril pour dresser un état des lieux. Prévenu de l’intervention de l’association par un voisin, le propriétaire de l’exploitation agricole aurait nettoyé une partie de sa ferme.

« On ne sait pas ce qu’il reste et ce qu’ont pu constater les autorités sanitaires »

Crédit photo : Les Tata's

Selon elle, le propriétaire pourrait avoir « déplacé les animaux pour les cacher dans le département voisin » :

« C’est une dissimulation de preuves, mais il va falloir qu’il dise où, car, nous, on demande à pouvoir les récupérer pour les soigner et les nourrir ».

L’association Les Tata’s a livré aux autorités l’ensemble des photos et vidéos prises des lieux avec les animaux. Elle accuse le propriétaire de “maltraitance animale” et une enquête a été lancée par la gendarmerie, qui ne manque pas de preuves.

Crédit photo : Les Tata's

Pour rappel, en France, le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Envers des centaines d’animaux, la peine pourrait bien être plus lourde.