Nicolas Sarkozy va-t-il retourner en prison ? La justice lui ordonne de purger sa peine ferme dans l'affaire Bygmalion

Le tribunal correctionnel de Paris a maintenu la condamnation ferme de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion.

La justice a tranché.

Nicolas Sarkozy devra bien purger sa peine suite à sa condamnation dans le cadre de l'affaire Bygmalion. Le tribunal ayant en effet refusé la confusion de cette peine avec celle prononcée contre l'ancien président, dans un autre dossier.

Cependant, un appel est encore possible.

La justice inflige donc un revers cinglant à l'ex-chef de l'État, aujourd'hui âgé de 71 ans.

Pour bien comprendre, il faut se souvenir que Nicolas Sarkozy avait d'abord été condamné à six mois de prison ferme pour son implication dans le dossier Bygmalion (condamnation définitive en 2025), avant d'être à nouveau condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, sous bracelet électronique en 2024, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, dite Bismuth.

L'ancien pensionnaire de l'Élysée avait ensuite demandé la fusion de ces deux peines - comme le prévoit l'article 132-4 du Code pénal - afin de ne pas avoir à exécuter la seconde. Mais sa requête a été rejetée par le tribunal correctionnel de Paris, qui a énoncé le jugement à huis clos, ce lundi 9 mars, en « chambre du conseil ». L'ancien pensionnaire de l'Élysée pourra néanmoins faire appel de cette décision.

L'ex-président de la République n'en a toutefois pas encore fini avec la justice, puisqu'il doit de nouveau être jugé en appel le 16 mars prochain à l'occasion du second procès Sarkozy-Kadhafi (ou affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007). Pour rappel, en première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans ce dossier.

Cette condamnation l'avait mené tout droit en prison, où il avait effectué un court séjour à l'automne 2025 avant finalement d'être libéré avec l'obligation de porter un bracelet électronique.