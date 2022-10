Cette photo d'un énorme requin blanc bondissant hors de l'eau à quelques mètres d'un surfeur est impressionnante

À San Diego, des surfeurs ont eu la surprise de se retrouver face à un requin blanc. Une photo a immortalisé la scène terrifiante.

C’est l’image qui fait le tour du Web cette semaine. Lors du concours annuel du San Onofre Surfing Club, qui se déroulait à San Diego aux Etats-Unis, un prédateur a volé la vedette à un surfeur, alors en pleine compétition. Alors qu’il était en train de prendre une vague, un requin blanc a sauté derrière lui à plus de 4 mètres de haut.



Crédit : Jordan R. Anast

Une scène surréaliste

Un instant qui a été immortalisé en photo par Jordan R. Anast. Lui-même choqué par la scène : “C’est une photo que je n’obtiendrai plus jamais. Ça ressemble juste à” Sharknado “, ça n’a pas l’air réel. (...) Ça bat mes photos de dauphins. C’était surréaliste”, a déclaré le photographe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ Jordan Anast (@jordananast)

De son côté, le surfeur, Tyler Warren, ne s’est rendu compte de rien et a pu terminer sa performance haut la main. Il a d’ailleurs obtenu un 10/10 par tous les juges. Fort heureusement, personne n’a été blessé après cette scène surréaliste. Selon les surfeurs et jurés présents sur les lieux, l’ambiance était électrique après le bond du requin. Et on veut bien le croire.

On vous laisse avec les images impressionnantes et terrifiantes du requin volant.



Crédit : Jordan R. Anast



Crédit : Jordan R. Anast