Égypte : un jeune homme de 23 ans se fait dévorer par un requin sous les yeux de sa famille, des images terrifiantes

Un jeune homme de 23 ans a perdu la vie suite à l'attaque d'un requin, devant ses proches, restés sur la plage, et les badauds présents ce jour-là. Telle une vengeance, le requin a ensuite été battu à mort par les touristes.

Crédit : Rossyia24/ east2west News

Une terrible attaque de requin a eu lieu la semaine dernière et a secoué l’Égypte. Un jeune russe de 23 ans, Vladimir Popov, et sa famille se sont rendus à la station balnéaire de Hurghada, dans l’est du pays.

La famille avait quitté la Russie depuis quelques mois pour poser ses valises en Égypte. Alors qu’elle profitait d’une journée ensoleillée à la plage, le pire est survenu.

Vladimir se trouvait dans l’eau au côté d’autres nageurs lorsqu’un requin-tigre s’est approché du jeune homme. Ce dernier s’est retrouvé seul tandis que le requin réalisait des cercles autour de Vladimir.

Sur des vidéos choquantes de l’attaque, on peut voir le jeune homme paniquer et crier « Papa, sauve-moi ! ». Les vacanciers lui ont crié de nager vers le rivage avant que le squale ne lance son attaque.

Le requin battu à mort par les habitants

Crédit : Rossyia24/ east2west News

Le Russe a été entraîné sous l’eau qui a rapidement pris une couleur rouge. Le jeune homme est réapparu une dernière fois à la surface, appelant à l’aide, avant que le requin l’engloutisse.

Restée sur la plage, la famille de Vladimir a assisté, impuissante, à l’horrible scène. Après le tragique événement, Yury Popov, le père de Vladimir, s’est exprimé pour le média 112 : « Nous sommes allés à la plage pour nous détendre. Mon fils a été attaqué par un requin, tout s'est passé en quelques secondes. Quelle sorte d'aide pouvez-vous apporter ? Ce hachoir à viande est arrivé en 20 secondes, et mon fils a juste été traîné sous l'eau », ajoute le papa qui évoque une « coïncidence absolument ridicule ». La plage est en effet très fréquentée par les touristes et beaucoup de bateaux et de yachts y accostent.

Après l’attaque, le requin-tigre a été attrapé et emmené par bateau sur la terre ferme. C’est là qu’il a été battu à mort « par vengeance » par les habitants. Une nécropsie a été effectuée sur l’animal et des restes du corps du jeune homme ont été retrouvés dans ses intestins. Le requin était une femelle et les autorités égyptiennes doivent encore découvrir ce qui l’a poussé à agir ainsi.

Crédit : Rossyia24/ east2west News