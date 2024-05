Échouée sur une plage, une raie manta de 3 mètres donne naissance à son petit sous les yeux des baigneurs, la vidéo fait sensation

C’est un événement rarissime : près de Barcelone, une raie manta échouée sur une plage a donné naissance à son petit. Elle a ensuite pu rejoindre les profondeurs avec l’aide de plongeurs.

Ce dimanche 12 mai, des personnes qui se promenaient sur la plage de Calafell, en Espagne, ont assisté à un événement incroyable. Une raie manta a été repérée, échouée sur le rivage. Généralement, cette espèce vit dans les profondeurs de la mer Méditerranée, raison pour laquelle son apparition sur cette plage est rarissime.

En voyant l’animal, les touristes ont immédiatement prévenu les secours et le Centre de recherche et d’éducation environnementale de Calafell (CREAC) s’est rendu sur place. Selon les estimations des professionnels, cette raie manta était une femelle et mesurait environ 3 mètres d’envergure.

“Ce n’était pas une manta géante, mais c’est la manta que l’on trouve en Méditerranée”, a indiqué Daniel Fernandez, directeur du CREAC.

Mise bas sur la plage

Selon l’expert, un tel événement n’est pas du tout commun. Les professionnels ne savent pas pourquoi cette raie manta s’est échouée sur le rivage. Il se pourrait qu’elle ait été fatiguée ou malade à cause de la gestation, ou qu’elle se soit simplement perdue. Dans tous les cas, les raies mantas font partie des espèces menacées et protégées et les secouristes doivent suivre un protocole strict pour leur venir en aide.

Fet insòlit a Calafell. Una manta ha donat a llum a les costes catalanes.



Un equip de CREAC Calafell ha ajudat en el rescat d'una manta després de l'avís de salvament marítim. pic.twitter.com/3eySssHeKB — ElNacional.cat (@elnacionalcat) May 14, 2024

Ainsi, les secouristes ont tenu à éloigner toutes les personnes présentes sur la plage et qui ont touché l’animal. Une fois calmée, la raie manta a finalement mis bas et donné naissance à un petit. Un événément “insolite et jamais vu sur la côte catalane” selon Daniel Fernandez. Les bébés des raies mantas vivent ensuite indépendamment de leur mère. Après la mise bas, cette dernière a reçu l’aide de quatre plongeurs pour rejoindre les profondeurs de la mer.

Pour rappel, si vous découvrez un animal échoué sur une plage, il est interdit de l’approcher ou de le toucher. Laissez-lui de l’espace et prévenez immédiatement les secours.