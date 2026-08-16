Voici Jinny Lu, un carlin de 6 ans élu « chien le plus moche du monde »

Ce week-end, un carlin de 6 ans a été couronné « chien le plus laid du monde » lors d’un concours canin organisé aux États-Unis.

Jinny Lu n’est pas un chien comme les autres : cette femelle carlin âgée de 6 ans a été élue « chien le plus moche du monde ». Une distinction surprenante qui fait pourtant la fierté de sa propriétaire.

Le chien le plus laid du monde est un carlin

Cette année, le concours américian annuel « World’s Ugliest Dog », organisé par la Sonoma-Marin Agricultural Association, a célébré son 50e anniversaire le vendredi 14 août à Santa Rosa, en Californie, rapporte le magazine People.

Lors de cette nouvelle édition, des chiens à l’apparence unique ont défilé devant les spectateurs.

Alors que la concurrence était rude, c’est Jinny Lu qui a réussi à se démarquer. Grâce à son titre, sa maîtresse, Michelle Grady, va recevoir un chèque de 5 000 dollars de récompense.

Crédit Photo : Will Bucquoy

Ce n’est pas tout. La boule de poils va également devenir le visage d’une canette de MUG Root Beer, une boisson gazeuse américaine, en édition limitée.

Jinny Lu succède ainsi à Petunia, un bouledogue français qui avait été sacré en 2025.

Crédit Photo : Tayfun Coskun/Anadolu via Getty

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Une compétition qui met en avant la différence

La petite chienne a été adoptée il y a quatre ans. Depuis, elle est une source inépuisable de bêtises et de bonheur, selon un communiqué de MUG.

Sa propriétaire, Michelle Grady, qui tentait pour la quatrième fois de décrocher le titre avec Jinny Lu, assure qu’elle a passé un super moment :

« Elle adore la compétition, rencontrer tout le monde et tout ce que représente cet événement », a-t-elle indiqué.

Crédit Photo : Will Bucquoy

Ce concours canin atypique ne vise pas à se moquer des participants. Bien au contraire, il est une ode à la différence.

Les organisateurs considèrent cet événement comme une occasion de mettre en lumière « l’individualité et la beauté intérieure de chaque animal », tout en encourageant l’adoption.

« Cet événement de renommée mondiale célèbre les imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques », peut-on lire sur le site internet.

Une belle initiative !