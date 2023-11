Voici les dix noms de chiens les plus donnés en France cette année

Les propriétaires de chiens s’arrachent souvent les cheveux pour attribuer le meilleur des prénoms à leur animal de compagnie. Le classement des prénoms les plus donnés aux canidés vient d’être dévoilé, et on peut dire que les Français ne manquent pas d’inspiration.

Si le prénom Rex a toujours la côté auprès des chiens et fait partie des indéboulonnables du genre, d’autres prénoms sont venus s’ajouter au fil des ans.

Rover, le plus grand réseau mondial de pet-sitters et de promeneurs de chiens, vient de dévoiler à nos confrères de RTL la liste des prénoms de chiens les plus donnés en France cette année. On constate que les Français tirent leur inspiration de tous horizons : films, séries, sportifs, villes… suffisent à devenir le nom d’un canidé.

Preuve en est, c’est le prénom Nala qui arrive encore une fois en tête du classement 2023. Ce prénom fait référence à la jeune lionne du dessin-animé Le Roi lion, sorti en 1994. Le prénom de l’ami de Nala dans le film Disney, Simba, passe lui de la 3ème à la 4ème place.

Entre les deux, on retrouve le prénom Rio à la deuxième place, qui là aussi peut faire référence au perroquet bleu dans le film d’animation du même nom. Puis, c’est Maya qui complète le podium.

Des séries aux personnalités sportives, les inspirations viennent de partout

Crédit photo : cynoclub/ iStock

Comme on peut le constater, la pop culture joue un rôle important dans l’attribution des prénoms pour chiens. Après le dessin-animé, c’est la série qui inspire les propriétaires de chiens. En 5ème et 6ème place, on retrouve respectivement Snow (faut-il y voir là une possible référence à Jon Snow de Game of Thrones ?) et Tokyo, inspiré d’un personnage de la série espagnole à succès La Casa de Papel, tout comme Oslo en 8ème place.

On retrouve également le prénom Thor qui a connu un bon de +148% mais aussi Lupin avec +92%.

Les sportifs sont aussi une inspiration, à l’instar de Teddy (pour Teddy Riner) ou Rudy (inspiré par le basketteur Rudy Gobert) qui a enregistré +225% d’attribution cette année.

Les prénoms issus de la mythologie grecque fonctionnent également très bien : Hera (+331 %), Arès (+ 342 %) et Zeus (+ 50 %), renseigne Rover. Et si parmi tous ces prénoms vous n’avez toujours pas d’idées, le site vous propose d’utiliser son générateur de prénoms en fonction de la race de votre animal grâce à une base de données de plus d’un million de noms.

Top 10 des prénoms de chiens les plus donnés en France en 2023 :

1. Nala

2. Rio

3. Maya

4. Simba

5. Snow

6. Tokyo

7. Tao

8. Oslo

9. Lucky

10. Ruby