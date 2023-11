Voici pourquoi les chats passent autant de temps à dormir

Les chats passent plus de la moitié de la journée à dormir. Mais pourquoi dorment-ils autant ? Quand faut-il s’inquiéter ? Réponses.

Si vous avez un chat, vous avez sans doute déjà remarqué que votre félin passe la plus grande partie de la journée… à dormir. Rassurez-vous, ce comportement est tout à fait normal chez les félins.

En effet, les chats ont besoin de beaucoup d’heures de sommeil. En moyenne, on estime qu’un chat a besoin de dormir 16 heures par jour, soit les deux tiers de la journée. Les chats dorment par cycles de trois heures en variant avec des phases de sommeil et d’éveil, et ce de jour comme de nuit. Cependant, leur comportement interroge : pourquoi doivent-ils dormir autant et quand faut-il s’inquiéter ?

Pourquoi un chat dort autant ?

S’ils dorment autant, c’est en grande partie en lien avec leur instinct naturel de prédateur : ils veulent prendre des forces avant d’aller chasser leurs proies. Ce comportement naturel est présent chez tous les chats, même ceux qui vivent en appartement et qui ne chassent pas.

Crédit photo : Pixabay

Grimper, courir, bondir et chasser sont des actions qui demandent beaucoup d’efforts et d’énergie aux chats. En plus de cela, ils se doivent d’être en vigilance constante pendant leurs parties de chasse, ce qui les fatigue. C’est notamment pour cette raison que les chats ont tendance à dormir quand il pleut ou qu’il fait froid : ils économisent leur énergie pendant les périodes où l’exploration en plein air est impossible et gardent leurs forces pour plus tard.

“Ce sont des prédateurs et ils ont besoin de force. Les chats sont très intelligents et cette activité cérébrale consomme beaucoup de leur énergie. C’est la raison pour laquelle ils ont besoin de dormir”, explique Anne-Claire Gagnon, vétérinaire indépendante et comportementaliste pour chats.

Quand faut-il s’inquiéter ?

Le sommeil d’un chat peut varier selon plusieurs facteurs. S’il dort dans un endroit calme et paisible, il sera susceptible de dormir plusieurs heures d'affilée. En revanche, s’il se repose dans un lieu bruyant, il sera seulement en demi-sommeil. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas déranger les chats quand ils dorment car cette période est importante pour leur régénération. En plus de cela, certains animaux peuvent se montrer violents si on les réveille.

L’âge est également un critère important dans le sommeil de votre chat. Les chatons et les chats âgés dorment en moyenne 20 heures par jour, contre 16 heures par jour pour un chat adulte. Les chats âgés ont besoin de faire des siestes plus fréquentes et ont tendance à rester endormis plus longtemps pour se reposer complètement.

“Les chats ont un cycle de sommeil particulier. Nous, il est circadien, c’est-à-dire que nous sommes programmés pour vivre le jour et dormir la nuit. Eux sont polycycliques. Ils enchaînent les cycles de sommeil en fonction de ce qu’il se passe. Dormir la journée, cela ne leur pose aucun problème”, continue la vétérinaire Anne-Claire Gagnon.

Ainsi, il n’est pas nécessaire de vous inquiéter si vous constatez que votre chat dort beaucoup : ce comportement est parfaitement normal. Cependant, vous devez vous montrer attentif si vous remarquez de nets changements dans les habitudes de votre animal. S’il était un gros dormeur et qu’il se met à dormir très peu, cela peut être un signe d’hyperactivité. En revanche, s’il se met à dormir beaucoup plus longtemps que d’habitude, il peut souffrir de dépression ou d’ennui. Enfin, si vous constatez que votre animal de compagnie dort dans des endroits inappropriés comme sa litière, il peut avoir un problème. Dans tous les cas, parlez-en à votre vétérinaire.