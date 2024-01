-5°C cette semaine en France : l'alerte grand froid lancée dans 40 départements du nord-est

Une grande partie de la France est soumise à des températures négatives depuis ce week-end. Dans ces conditions, les autorités ont décidé de déclencher le plan grand froid.

Ce lundi, on enregistre des températures négatives et des gelées sur la quasi-totalité du territoire. Plus de doute, l’hiver est bien là. Et cette vague de froid devrait encore se poursuivre durant quelques jours selon Météo France.

En effet, le service de météorologie précise que la journée de mardi 9 janvier devrait être la plus froide de la semaine. « Seul le pourtour Méditerranéen pourrait y échapper », indique le météorologiste Guillaume Séchet sur le site Météo-ville.com.

Sur la moitié nord, les températures pourraient même atteindre les -5°C dans la mâtinée. Ainsi, il fera -5°C à Belfort, -3°C à Lille, -2°C à Paris, Bordeaux et Rennes, 0°C à Lyon et Toulouse, mais 9°C à Marseille, précise encore Météo France.

#Froid : les #gelées vont petit à petit s'étendre pour concerner la quasi-totalité du pays en début de semaine. Mardi matin, seul le pourtour Méditerranéen devrait garder des températures positives !



Probabilité de gelées de dimanche matin à mercredi matin - modèle… pic.twitter.com/gWv0j4PbSk — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 6, 2024

Le plan grand froid lancé dans plusieurs départements du nord-est

Par ailleurs, la présence du vent ce mardi pourrait intensifier encore plus cette sensation de froid. L’indicateur thermique national (la moyenne des températures en France) devrait se situer aux alentours des -0,5°C, selon Météo France. Cela n’était plus arrivé depuis février 2018.

Crédit photo : Robert Moore/ iStock

Ainsi, face à cette vague de froid comme nous n’en avons plus l’habitude, les autorités ont décidé de réagir. Les températures glaciales attendues cette semaine peuvent affecter les plus vulnérables comme les personnes âgées, les nouveau-nés et les sans-abri. Le service de météorologie rappelle également que le froid peut causer engelures et hypothermie.

Pour tenter de pallier ces risques, les autorités départementales ou régionales peuvent, si elles le souhaitent, activer le plan grand froid. Ce faisant, elles offrent des hébergements aux plus fragiles et renforcent aussi le service d’aide du 115.

Le Pas-de-Calais n’est toujours pas en reste puisque la vigilance jaune grand froid pour neige et verglas vient s’ajouter aux vigilences orange crues toujours en vigueur.