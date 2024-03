Cette petite fille de 8 ans est déjà propriétaire d'une maison à... 600 000 euros

En Australie, une fillette nommée Ruby McLellan est certainement devenue la propriétaire la plus jeune du pays. Du haut de ses six ans, elle s’est associée à son frère et sa soeur pour acheter une propriété qui ne cesse de prendre de la valeur.

Il n’y a pas d’âge pour être propriétaire ! La preuve avec cette histoire qui nous vient de Melbourne, en Australie. En 2021, la toute jeune Ruby McLellan n’a que six ans quand elle décide d’acheter sa première maison, en compagnie de sa soeur Lucy, 11 ans, et Angus, 13 ans. Le trio a acheté une maison de 200 mètres carré, comportant quatre chambres, à Clyde, une ville située dans la banlieue de Melbourne, pour un peu plus de 616 000 euros environ.

Crédit photo : Daily Mail

Comment sont-ils parvenus à acquérir un bien immobilier malgré leur jeune âge ? Quand on a un père qui est expert en investissement immobilier, c’est pratique ! En réalité, Ruby, Lucy et Angus n’ont sorti “que” 5500 euros de leur poche, provenant de leur argent de poche accumulé depuis des années.

Accompagnés de leur père, qui s’y connaît en matière d’investissement immobilier, ils ont naturellement pu compter sur le soutien financier de leurs parents. Ces derniers ont pris en charge le reste du montant de l’achat, soit environ plus de 561 000 dollars. Cependant, sur le titre de propriété, ce sont bien les noms des enfants qui apparaissent en tant que propriétaires.

Crédit photo : Daily Mail

Ils projettent de revendre la maison dans dix ans !

Deux ans après cet achat, la valeur du bien a déjà bien monté puisqu’elle avoisine désormais les 900 000 euros. Le projet des enfants est de revendre la maison au bout de dix ans, afin de dégager une plus-value plus qu’intéressante. À ce rythme-là, la maison pourrait donc dépasser le million.

Si cela peut surprendre, le père, Cam, justifie cet achat pour préparer ses enfants à l’avenir. De son propre aveu, il est devenu très difficile pour les jeunes d’acheter leur première propriété au regard du marché : “Dans dix ans, lorsque nos enfants commenceront à acheter leur propre maison, les dépôts s'élèvent à 200 000 euros. Il est impossible que les enfants d’aujourd’hui puissent s’offrir un logement sans l’aide de maman et papa”.

Conscient qu’il passera sa vie à dépenser son argent pour l’avenir de ses enfants, il a donc opté pour l’investissement immobilier pour fructifier son budget : “La chose évident à faire est d’utiliser un petit dépôt maintenant, d’acheter une propriété, de la laisser doubler de valeur, puis de la vendre”.

Crédit photo : Daily Mail

Parole d’expert ! Les parents se sont engagés à s’occuper de la propriété en attendant que Lucy et Angus, qui ont désormais 13 et 14 ans, soient majeurs. Quand ils revendront leur maison, les trois futurs jeunes adultes se partageront les profits à parts égales.