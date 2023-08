À 96 ans, elle se fait arnaquer de 200 000 euros et perd toutes ses économies

Dans les Hauts-de-Seine, une femme âgée de 96 ans s’est fait arnaquer et a perdu 200 000 euros, soit la globalité de son contrat assurance vie.

Les arnaques pour tenter de nous soutirer de l’argent sont de plus en plus nombreuses et les personnes âgées sont les premières victimes des escrocs, qui profitent de leur naïveté. C’est ce qui est arrivé à Eugénie, une femme âgée de 96 ans qui vit à Clamart, dans les Hauts-de-Seine.

Cette ancienne institutrice a été contactée par des escrocs qui se sont fait passer pour de faux agents de l’opérateur Orange. Ces derniers lui ont parlé d’un problème d’impayés et pour régler la situation, ils lui ont proposé les services d’une avocate, également fausse, en échange d’importantes sommes d’argent.

“On m’a dit que j’avais 500 euros d’impayés et qu’on risquait de couper ma ligne téléphonique. J’étais inquiète. Mais la personne m’a rassurée en m’expliquant que j’allais être contactée par une avocate qui pouvait m’aider à régler mon litige. Elle était gentille, elle me disait que j’allais être remboursée. Je lui ai fait confiance”, a expliqué la nonagénaire.

Elle se fait escroquer de 200 000 euros

Pendant l’été 2021, Eugénie a retiré 38 500 euros trois fois de suite au Crédit Mutuel, avant de remettre cette somme en mains propres à la fausse avocate. Cette dernière a ensuite convaincu Eugénie d’ouvrir un autre compte bancaire à la Société Générale. Au total, la nonagénaire a viré 25 000 euros sur le compte des escrocs. Pendant plusieurs semaines, elle retirait 500 euros en liquide tous les jours, qu’elle donnait à un complice de la fausse avocate en bas de son immeuble.

Crédit photo : iStock

Eugénie a même fini par mettre son appartement en vente, ce qui a alerté l’un de ses proches qui s’est rendu compte de l'arnaque. Il l’a alors poussée à porter plainte. C’est ainsi que la nonagénaire a compris que les arnaqueurs lui avaient escroqué 200 000 euros en l’espace de six mois, et qu’elle avait vidé son contrat d’assurance vie et perdu toutes ses économies.

“Ce n’est pas que je me sente coupable, mais j’ai fait confiance bêtement. J’ai été trop crédule”, a-t-elle regretté.

Malheureusement, la description des escrocs et les relevés d’identité bancaire n’ont pas permis de retrouver les arnaqueurs et l’affaire a été classée sans suite. Si les proches d’Eugénie sont furieux contre les escrocs, ils le sont également contre les deux banques qui n’ont pas réagi en voyant toutes les grosses sommes d’argent retirées par Eugénie en si peu de temps.