VIDÉO : elle poignarde son coiffeur... car il a raté sa coupe de cheveux

Une jeune cliente s’est rendue dans un salon de coiffure de São Paulo mais les choses ont dégénéré lorsqu’elle a sorti un couteau pour poignarder son coiffeur.

Elle poignarde son coiffeur à cause de sa coupe de cheveux

Une mauvaise coupe de cheveux peut entraîner des conséquences tragiques. C’est ce que ce coiffeur de São Paulo a appris bien malgré lui.

Le 5 mai dernier, une cliente, Lais Gabriela Barbosa da Cunha, s’est présentée au salon Casa Ferrare. Les images de la caméra de surveillance partagées par les médias montrent la jeune femme debout à côté du coiffeur Eduardo Ferrari. Ce dernier est occupé avec une autre cliente mais semble s’adresser en même temps à Lais.

Puis, dans un mouvement bref et rapide, la cliente mécontente se saisit d’un couteau à cuisine dans son sac et le plante dans la nuque d’Eduardo. Ce dernier semble ne pas comprendre tout de suite ce qu’il se passe et se retourne vers Lais juste avant de se tordre de douleur. Au même moment, le personnel de sécurité du salon se jette sur la cliente et la maîtrise.

Le coiffeur menacé après une coupe de cheveux ratée

Crédit photo : Jam Press

La suite après cette vidéo

Comme l’indique le site Metro, le personnel est parvenu à arracher le couteau des mains de Lais, tandis que les clients sont allés prendre des nouvelles d’Eduardo, très secoué par l’événement. Une fois sur place, les policiers ont interrogé les personnes présentes avant d’arrêter Lais. Ils ont récupéré le couteau ayant servi à l’agression qu’un coiffeur avait pris le soin de mettre à l’abri.

Selon les médias locaux, Lais s’était rendue au salon un mois plus tôt pour des mèches et une texturisation. Des témoins ont affirmé que la jeune femme était repartie satisfaite de sa coupe de cheveux, laissant même un commentaire positif sur les réaseaux.

Cependant, quelques jours plus tard, Lais est revenue au salon en colère et exigeait d’être remboursée. Selon le rapport de police, elle avait envoyé des messages menaçants sur le compte WhatsApp du salon. Une employée a même déclaré que Lais avait menacé de « mettre le feu » au coiffeur.

Les choses auraient alors dégénéré lorsque Lais s’est une nouvelle fois présentée sans rendez-vous au salon. Devant le refus du coiffeur de la rembourser, Lais a donc sorti son couteau de son sac. Sur des vidéos publiées, la jeune femme explique qu’Eduardo a raté sa frange et qu’il aurait utilisé des produits chimiques sur ses cheveux. La jeune femme a reconnu avoir poignargé le coiffeur qui ne souffre que d’une blessure légère.

Le salon de coiffure a suspendu ses rendez-vous pour plusieurs jours. Dans un communiqué, il dit regretter que l’affaire soit jugée comme une agression et non pas une tentative de meurtre. L’enquête se poursuit.