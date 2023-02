« C'est un peu insultant » : il demande un repas vegan en classe affaire, l'équipage lui sert une... banane

Un homme végane a récemment fait part de son incompréhension après avoir reçu une simple banane en guise de petit-déjeuner à bord d’un avion. Détails.

Avoir un régime alimentaire ultra-restrictif s’avère difficilement compatible avec les modes de consommation actuels.

Et si des améliorations sont visibles à plusieurs niveaux, les personnes ayant banni certains aliments par conviction, sont encore confrontées au manque d’inclusivité du secteur tertiaire, à commencer par les vegans.

Un certain Kris Chari peut en témoigner.

Ce passager d’un vol Japan Airline a récemment fait part de l’expérience désagréable qu’il a vécu à bord d’un avion reliant Jakarta (Indonésie) à Tokyo (Japon).

Crédit photo : Istock

Il réclame une collation végane dans un avion et ne reçoit qu’une banane

Durant ce vol d’une durée de 7 heures, il pouvait, comme tous les passagers, profiter d’une collation, servie peu après le décollage, puis d’un déjeuner complet.

Ayant informé l’équipage qu’il était végane, il pensait pouvoir bénéficier d’une solution de substitution pour la collation, alors que les autres passagers avaient le choix entre plusieurs mets.

« Au lieu de ça, on m’a servi une seule banane », a ainsi déploré l’intéressé sur le blog flyertalk.com.

Crédit photo : Kris Chari

« C’est un peu insultant de se voir servir une simple banane alors que d’autres ont droit à un menu bien plus consistant et savoureux. Ça me semble important étant donné le nombre croissant de végétaliens et de végétariens », a-t-il ajouté.

Kris Chari a ensuite reçu un plat de « spaghettis à peine assaisonnés » en guise de déjeuner. Un repas qui ne l’a manifestement pas satisfait.

Contacté par le site Business Insider, Japan Airlines a tenu à apporter quelques précisions.

« Nous nous excusons de ne pas avoir pu répondre aux attentes », a ainsi déclaré la compagnie aérienne, tout en confirmant que la banane était bien l’aliment de substitution proposé en collation pour les régimes spéciaux.