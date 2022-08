Un nouvel épisode de canicule commence en France ce mercredi avec des températures extrêmes, 26 départements en vigilance orange

Une nouvelle canicule, la troisième depuis le début de l’été, va frapper la France dès ce mercredi avec des pointes jusqu’à 40°C.

Crédit : Gérald Cummins/ iStock

C’est reparti pour une troisième vague de chaleur. Si le Sud de la France est déjà en ébullition depuis quelques jours, cela ne devrait pas s’arranger d’ici là. « Entre mercredi et jeudi, les maximales seront souvent supérieures ou égales à 35 °C avec des pointes à 39 ou 40 °C sur le Sud-Ouest », avertit Météo-France. Ainsi, ce sont 26 départements, du Sud-Ouest jusqu’au Nord-Est, qui sont placés en vigilance orange canicule.

« La journée de ce mercredi sera la plus chaude à l’échelle nationale », poursuit le service de prévisions météorologiques. Tandis que le pic de chaleur devrait atteindre les régions de l’Est ce jeudi.

Hausse des températures et sécheresse dans l’Hexagone

Crédit : Météo-France

Il faut donc s’attendre à souffrir de la chaleur de jour comme de nuit puisque « les températures minimales supérieures à 20 °C commenceront à se généraliser », a indiqué Olivier Caumont, le responsable de la permanence pour la prévision à Météo-France, lors d’une conférence de presse mardi.

Même s’il faut s’attendre à un mercure en forte hausse, Météo-France prévoit néanmoins une canicule de plus courte durée que la précédente, qui avait pris fin le 25 juillet dernier après 14 jours de chaleur. Et cela, sans toutefois prédire quand elle prendra fin.

Le mois de juillet 2022 est déjà considéré comme le deuxième mois le plus sec jamais enregistré par Météo-France (le premier étant le mois de mars 1961). Ce nouvel épisode caniculaire vient donc aggraver un climat de plus en plus chaud et sec alors que toute la métropole française vient d’être placée en alerte sécheresse.