Cette astuce indispensable pour votre jardin va vous changer la vie cet été

Comment prendre soin de son jardin en été sans que cela soit une charge mentale ? Bonne nouvelle ! On a la solution.

Avoir un beau jardin en été, n’est rien de plus agréable : on peut profiter de son espace extérieur, se dorer la pilule au soleil, recevoir ses proches et exploiter l'espace jusqu’au coucher du soleil. Pourtant, avoir un beau jardin, cela demande de l’entretien et notamment du temps. Et ce n’est pas toujours évident de s’y atteler.

Pire encore, lorsque les températures estivales augmentent, le jardin a besoin d’encore plus d’entretien. La raison ? La chaleur grille l’herbe, abîme les fleurs et les plantes qui, elles aussi, ont besoin d’eau. Beaucoup d’eau. Mais rassurez-vous, il existe une astuce pour réussir à prendre soin de son jardin en été, sans que cela soit une contrainte.



Crédit photo : iStock

L’astuce pour prendre soin de ses plantes en été

Comme l’indiquent nos confrères de chez l’Internaute, l’astuce idéale pour arroser son jardin en période estivale est d’opter pour l’arrosage en profondeur. Le principe ? Arroser son jardin moins souvent, mais plus longtemps. On vous explique : il suffirait simplement d’arroser sa pelouse et ses plantes de façon abondante. Le but ? Laisser l’eau s’absorber dans le sol et stagner durant plusieurs jours, et ce, malgré la chaleur. Cette technique d’arrosage permet à l'eau de pénétrer jusqu'aux racines. Et cela favorise le développement de racines en profondeur qui, avec le temps, deviennent plus fortes et robustes en période de sécheresse.

Crédit photo : iStock

Pour adopter cette technique, il est recommandé d’arroser les zones qui en ont besoin deux fois par semaine de manière abondante. Il ne faut pas hésiter à insister sur les plantes qui ont tendance à demander beaucoup d’eau afin d’éviter que le soleil et la chaleur ne les abîment. Par ailleurs, l’ajout de paillis autour de ses plantes assure une protection et permet d’économiser naturellement l’eau et donc de permettre aux plantes, fleurs, arbustes, de s’épanouir en période estivale.

À vous de jouer !