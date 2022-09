Cette femme veut savoir si elle a tort de refuser de partager le loyer avec son... petit ami !

Plus tôt ce mois-ci, une utilisatrice de Reddit a provoqué un débat enflammé sur la plateforme : elle voulait savoir si elle avait tort de refuser de partager le loyer avec son petit ami.

Ensemble depuis l’université, le couple a loué un premier appartement au cours de la dernière année de licence. À l’époque, les deux tourtereaux contribuaient à 50 % des dépenses, loyer inclus. Tout a basculé lorsque ces derniers ont trouvé un emploi à Chicago après l’obtention de leur diplôme :

«Nous avons tous deux trouvé un emploi à Chicago (…) Mon père travaille dans l'immobilier et possède plusieurs immeubles de rapport. Il m'a généreusement permis de vivre dans l'une de ses propriétés, mais il a dit que mon petit ami devrait lui verser 400 dollars par mois pour le loyer», a indiqué la jeune femme sur la plateforme.

Avant d’ajouter :

«Mon père est très protecteur, mais il a été gentil avec mon petit ami. Il lui réclame un loyer car il veut être sûr qu’il soit avec moi pour moi, et non parce qu’il aura un endroit gratuit pour vivre (…) Si mon père louait cet appartement à des locataires, il réclamerait au moins 2100 dollars de dollars de loyer. C’est un immeuble très chic en plein centre-ville de Chicago».

Les internautes soutiennent la jeune femme

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette situation ne convient pas à Jake : «Il est en colère contre moi. Il m’a demandé de payer la moitié de la somme, et je lui ai expliqué que je ne paierai pas de loyer», a-t-elle expliqué sur Reddit. «Est-ce que l'idée de mon père est si folle ? Devrais-je me résigner et payer la moitié parce que je peux me le permettre ?». À noter que les amoureux continuent de diviser les dépenses.

Sans surprise, la publication est rapidement devenue virale, et de nombreux internautes n’ont pas hésité à donner leur avis dans les commentaires. C’est notamment le cas de cet utilisateur :

«Jake paie moins de 20% du loyer. Ton père couvre plus de 80 % et perd 1 700 dollars pour toi (et pour Jake). 400 dollars, c'est une très bonne affaire et ce n'est vraiment qu'un loyer symbolique. Si Jake pense toujours que la situation est injuste, cela prouve le raisonnement de votre père. Si vous couvriez la moitié du loyer de Jake, alors sa contribution totale serait inférieure à 10%», a-t-il indiqué.

D'autres personnes ont félicité le père de la jeune femme pour son raisonnement, à savoir de demander un loyer de 400 dollars à Jake :

«Je pense que le père a visé juste en voulant s'assurer que son petit ami est avec elle pour elle et non pour un logement gratuit». «En tant que mère de trois jeunes adultes, vous avez tout à fait raison. Il a adopté une bonne approche ici. Ce loyer est plus que juste, mais au lieu d’être reconnaissant , le petit ami est irascible. Cela en dit long». «Je pense que ton père vient de montrer beaucoup de choses sur la personnalité de Jake», peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Mais pas seulement

Parmi le flot de réactions louant l’attitude du père, certaines personnes ont pris la défense du petit copain, comme le démontrent ces commentaires :

«Qu'est-ce que ton petit copain est censé dire ici ? Il est censé être ravi que ton père le traite comme un ennemi potentiel plutôt que comme une personne qui aime sa fille et veut s'occuper d'elle ? Je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'une question d'argent pour lui, tant il est insultant de s'entendre dire que la raison pour laquelle il doit payer alors que vous ne le faites pas est qu'il n'est pas digne de confiance», a expliqué la première personne.

De son côté, la deuxième a estimé que même si la jeune fille n’a pas à partager le loyer, elle devrait le vouloir pour le bien de son partenaire :

«Si cela nous arrivait à mon petit ami et, je proposerais de partager le loyer à 50/50. Et pas parce que mon petit ami me le demanderait (ou l'attendrait), mais parce que je le voudrais moi-même. J'ai l'impression qu'à un certain moment de votre relation, vous voulez simplement vous soutenir mutuellement. Si le choix de cet appartement était une décision mutuelle, je dirais honnêtement que le loyer devrait être partagé à 50/50. Peu importe ce que papa souhaite (il n'a même pas besoin de le savoir). Cela change tout : de "son appartement où il a le droit de rester s'il paie", on passe à "leur appartement". C'est une dynamique complètement différente».