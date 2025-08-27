Un enfant fait tomber son petit frère de 1 an et demi sur la route depuis la voiture en marche, sous les yeux de sa mère

En Italie, un bébé a été victime d’un grave accident de la route à cause de son frère aîné.

Les faits se sont déroulés dimanche 24 août sur une route départementale italienne reliant Corchiano à Viterbe.

Comme le rapporte le Corriere della, un bébé d’un an et demi est tombé d’une voiture en marche.

Le tout-petit voyageait avec sa mère et son grand frère de trois ans lorsque l’accident s’est produit, précise le quotidien italien.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ?

Crédit Photo : iStock

Il détache la ceinture de son frère et ouvre la portière

Selon les informations de nos confrères, c’est le frère aîné de la victime qui serait à l’origine de ce drame.

Celui-ci aurait en effet détaché la ceinture de sécurité du siège auto du bambin avant d’ouvrir la porte arrière de la voiture. C’est dans ce contexte que ce dernier a chuté sur la chaussée.

Crédit Photo : iStock

Cette scène cauchemardesque s’est déroulée sous les yeux de la mère de famille. Celle-ci s’est empressée d’arrêter la voiture pour venir en aide à son fils, raconte le site d’information.

Elle s’est ensuite précipitée aux urgences de l’hôpital Santa Rosa à Viterbe, où elle est entrée avec son enfant ensanglanté dans les bras.

Comme ses blessures étaient trop importantes, le petit garçon a été transféré par hélicoptère vers l’hôpital Gemelli de Rome pour y être soigné.

Crédit Photo : Wikimédia

Pour l’heure, le jeune patient est toujours hospitalisé dans un état grave. Toujours selon le Corriere della, une enquête a été ouverte par la police romaine pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Sans réelle surprise, les autorités ont passé au peigne fin le récit de la mère de deux enfants. Résultat : la piste accidentelle a été confirmée. Pour le moment, on ignore dans quel état psychologique se trouve le petit garçon de 3 ans.