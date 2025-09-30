Ce futur papa veut donner à son bébé le nom d'un aliment et refuse catégoriquement de changer

Bébé / morceau de viande

Aux États-Unis, un futur papa souhaite donner un prénom pour le moins appétissant à son fils. Un choix étonnant qui inquiète sa sœur. Celle-ci demande ainsi de l’aide aux internautes.

Il y a quelques jours, une femme désespérée s’est tournée vers Reddit pour se plaindre du prénom que son frère compte donner à son enfant à naître.

Dans son message, cette Américaine explique que le jeune homme de 29 ans et sa compagne de 27 ans attentent leur premier bébé. Selon ses dires, le couple essaie depuis quelque temps de choisir un prénom pour son bébé.

Un couple qui attend un enfantCrédit Photo : iStock

Comme elle le précise, le futur papa aurait eu une idée alors qu’il « fumait de la viande dans son jardin ». Le hic ? Son choix a surpris toute la famille.

Et pour cause : le vingtenaire est déterminé à appeler sa progéniture « Brisket » (« poitrine de bœuf » en français), assure l’auteure du post.

« Lors du repas dominical, il a annoncé à tout le monde qu’il s’agissait d’un garçon et qu’il souhaitait le prénommer Brisket. Oui, comme le plat barbecue », a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter :

« Au début, nous avons tous pensé qu’il plaisantait. Mais non. Il a insisté. Il a dit que c’était “prénom fort, masculin et inoubliable”. Ma belle-sœur semblait mal à l’aise, mais n’a pas dit grand chose. Ma mère a failli s’étouffer avec son thé glacé ».

Poitrine de bœufCrédit Photo : iStock

Elle tente de raisonner son frère…sans succès

Une fois le choc passé, la femme a tenté de raisonner son frère, en lui indiquant que « Brisket » pouvait être un surnom «mignon», mais que cela ne fonctionnait pas comme prénom.

La réaction du jeune homme a été immédiate : il s’est mis sur la défensive et a accusé sa sœur de « détruire sa créativité ». Dans la foulée, ce dernier s’est lancé dans une diatribe sur « l’obsession de la société pour les prénoms ennuyeux ». Il a également assuré qu’il voulait que son fils « se démarque» .

« J’ai fini par lui dire “Écoute, tu condamnes ton enfant à une vie de harcèlement” (…) Il s’est énervé contre moi et m’a dit que j’étais négative. Maintenant, mon frère ne me parle plus. Ma mère dit que j’aurais dû simplement sourire et laisser passer, car ce n’est pas mon bébé (…) », poursuit la principale concernée.

Des internautes indignés

Sans réelle surprise, la publication de la jeune femme n’est pas passée inaperçue. Nombreux sont les internautes qui comprennent sa détresse.

Dans la session commentaires, ils estiment que l’enfant va probablement changer de prénom en grandissant. Ce n’est pas tout. Certaines personnes assurent que la sœur a eu la bonne réaction en patageant son opinion.

Un homme et une femme en train de se disputerCrédit Photo : iStock

Un utilisateur a écrit :

« Ce n’est pas votre enfant, mais c’est votre neveu, et vous avez tout à fait raison ! Ce pauvre enfant va avoir une vie difficile (…) ».

Un autre a commenté :

« Son enfant changera de prénom dès qu’il aura l’âge de le faire, et il est détestera son père pou l’avoir condamné à une vie de moqueries. Ou alors, c’est la mère de l’enfant qui modifiera son nom lorsqu’elle quittera cet idiot de père ».

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Source : Mirror
Bébé
