Voici la période idéale et la meilleure façon de planter vos épinards dans votre jardin

Non seulement l’épinard est bon pour la santé, mais en plus, il peut se cultiver toute l’année. Voici les périodes pour planter les épinards et les techniques à adopter pour en avoir plein dans son jardin.

L’épinard est une plante qui peut faire autant plaisir aux gourmands qu’aux jardiniers. Dans le premier cas, il est bon de rappeler que l’épinard possède des qualités nutritionnelles non négligeables. Il est riche en vitamines K, en magnésium et en calcium, tandis que ses feuilles sont riches en vitamines C, parfaites pour la santé. Dans le second cas, l’épinard peut être cultivé toute l’année, y compris lors des périodes plus froides.

La période idéale pour planter vos épinards

En effet, jardiniers expérimentés ou amateurs, vous avez la possibilité de planter des épinards pendant la saison fraîche du printemps et de l’automne.

Vous pouvez commencer à planter vos pousses d’épinard au printemps (de mars à juin) sous abri, de préférence après les gelées, pour des récoltes en mai. En cas de forte chaleur et de sécheresse, ombragez vos plants et veillez à ce que le sol soit toujours à un niveau d’humidité constant.

Crédit photo : Wirestock/ iStock

Si vous souhaitez avoir des épinards pour l’automne et l’hiver, les semi-d’automne s’effectuent de mi-août à mi-octobre pour une récolte d’octobre à avril, renseigne le site de Gamm Vert. En effet, certaines variétés d'épinards sont résistantes au froid et bénéficient d’une croissance rapide.

Planter les pousses d’épinard : comment s’y prendre au mieux ?

Crédit photo : alicjane/ iStock

Pour semer les épinards, rien de plus simple. Il suffit de creuser des sillons d’une profondeur de 2 à 3 centimètres dans un sol riche et drainé. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à semer les graines à des intervalles réguliers pour que les plants puissent se développer sans encombre. Enfin, pensez à recouvrir les graines de terreau.

Pour faciliter la germination, le sol doit rester humide. C’est l’étape la plus complexe dans la pousse d’épinards. Vous pouvez ajouter de la tourbe (ou du paillage) en été pour retenir l’humidité. Quant à l’automne, la période est déjà humide et un trop plein pourrait leur être fatal.

Quinze jours plus tard, il est désormais temps de récolter les épinards. Les jardiniers conseillent également d’éclaircir les épinards lorsque ceux-ci possèdent 3 ou 4 feuilles. Ce geste s’effectue après la levée et vous permet de garder les plants espacés chacun de 8 à 10 centimètres. Mais cette technique n’est pas obligatoire.

Petit plus : afin d’avoir régulièrement des épinards en été, refaites vos semis toutes les trois semaines.