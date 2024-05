Les plantes émettent des sons lorsqu'elles souffrent mais on ne peut pas les entendre

Des chercheurs israéliens ont enregistré et analysé des sons émis distinctement des plantes. Une découverte majeure qui permet de constater qu’elles sont capables de s’exprimer pour partager un ressenti.

On connaît l’histoire de l'homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, moins celle des plantes qui murmuraient… à nos oreilles. Réputé pour son aspect silencieux, le règne végétal s'avère finalement bien plus expressif que l’on pensait.

En effet, une étude publiée en 2019 par des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv, dans la revue Cell, a révélé que les plantes émettent des sons qui sont inaudibles à notre ouïe. Les scientifiques ont réussi à enregistrer et analyser des sons émis par des plants de tomates et des plants de tabac grâce à des microphones à ultrasons. Ces micros peuvent enregistrer des fréquences comprises entre 20 et 250 kilohertz (KHz) à une distance d’environ 10 cm de chaque plante, dans un caisson acoustique, sans aucun bruit de fond.

Crédit photo : iStock

Les bruits enregistrés seraient semblables à des cliquetis de pop-corn, sous forme d’ultrasons situés entre 20 KHz et 100 Khz. Des fréquences beaucoup trop aiguës pour l’oreille humaine, dont le champ auditif dépasse rarement les 16 KHz : “Un champ de fleurs peut être un endroit assez bruyant pour ceux qui peuvent l’entendre”, explique Lilach Hadany, co-auteure de l’étude et professeure à l’École des sciences végétales et de la sécurité alimentaire de l’Université de Tel-Aviv.

Une découverte en amenant une autre, les chercheurs ont réussi à identifier la raison de ces sons : “Nous avons découvert que les plantes émettent généralement des sons lorsqu’elles sont soumises à un stress, et que chaque plante et chaque type de stress sont associés à un son spécifique identifiable”.

Les plantes souffrent en silence

Par ailleurs, les sons végétaux sont également influencés par l’état de la plante. En effet, avant de lancer leurs enregistrements, les chercheurs avaient traité les plantes de façon différente : “Certaines n’avaient pas été arrosées depuis cinq jours, d’autres avaient eu la tige coupée et d’autres encore étaient intactes.”

Ils ont alors pu mesurer les souffrances endurées par les plantes et comparer leurs résultats en fonction des sons émis. En moyenne, les plants de tomates stressés par la sécheresse ont produit 35 sons par heure, quand les plants de tabac en ont émis 11. Face à la tige coupée, les plants de tomates émettaient 25 sons en une heure, contre 15 pour les plants de tabac. Enfin, pour celles restées intactes, elles produisaient moins d’un son par moyenne.

Crédit photo : Cell

Pour compléter leur expérience, les chercheurs ont utilisé une intelligence artificielle, préalablement entraînée à distinguer les sons des plantes dans l’environnement d’une serre. L’étude s’est aussi diversifiée sur d’autres plantes comme le blé, le maïs, le cactus et le henbit.

Les travaux ont démontré que les sons émis par les plantes sont également audibles pour de nombreux animaux comme les souris, les chauves-souris et les insectes. Avec cette découverte, les chercheurs espèrent donner les outils à l’être humain afin de mieux comprendre les plantes, que ce soit pour le monde de l’agriculture ou pour le monde domestique.