Voici les 5 tendances incontournables pour transformer votre jardin cet automne, selon des jardiniers et designers

Bien que le temps soit plus pluvieux qu’en été, l’automne est la saison parfaite pour profiter de son jardin. Voici comment aménager votre extérieur selon les dernières tendances.

L’automne est là et malgré le temps maussade, ce n’est pas le moment de ranger votre salon de jardin, bien au contraire. En automne, il est possible d’aménager son extérieur et de le décorer avec goût pour profiter de cette belle saison colorée. Pour cela, le média Business Insider a interrogé des jardiniers et des designers à propos des tendances de cette année.

Découvrez dès à présent comment aménager et décorer votre terrasse, votre patio et votre jardin pour être à la mode tout en vous sentant comme chez vous.

Des cuisines extérieures

Crédit photo : iStock

Et si vous cuisiniez tout en profitant de l’extérieur, en installant une cuisine moderne sur votre terrasse ou dans votre véranda ? Cette tendance serait de plus en plus à la mode car les foyers sont nombreux à installer des appareils électroménagers comme des fours à pizza, des fumoirs, des réfrigérateurs et des congélateurs à l’extérieur. L’astuce idéale pour cuisiner tout en profitant du beau temps.

Des couleurs vives

Crédit photo : iStock

Exit le blanc éclatant des terrasses ! En automne, ajoutez des couleurs vives dans votre extérieur. N’hésitez pas à installer des objets aux couleurs éclatantes comme l'orange, le magenta, le vert et le fuschia. En automne, privilégiez également les tons chauds qui rappellent la couleur des arbres comme la rouille, le camel et le brun. De cette façon, votre terrasse s’accordera parfaitement avec votre jardin.

Des plantes résistantes à la sécheresse

Crédit photo : iStock

L’automne est la saison idéale pour planter de nouveaux végétaux et avec le changement climatique, il est conseillé de choisir des plantes résistantes à la sécheresse.

“Des variétés telles que les graminées ornementales, l’achilée millefeuille, la sauge russe, l’agastache, l’échinacée et la cataire sont non seulement résistantes, mais offrent également beaucoup de beauté au fil des saisons”, affirme Laura Janney, experte en jardinage, à Business Insider.

Aménagez également votre jardin pour qu’il soit économe en eau. Marie Claire recommande d’installer des systèmes de récupération d’eau de pluie, des paillages ainsi qu’un arrosage automatique au goutte-à-goutte. Une tendance qui va s’installer durablement dans les années à venir en raison de l’augmentation des périodes de chaleur et de sécheresse.

Des espaces verts fournis

Crédit photo : iStock

Vous aviez un jardin très épuré ? Cet aménagement n’est plus à la mode. Maintenant, les jardiniers et designers conseillent d’ajouter des végétaux pour remplir le vide. Pour que votre jardin soit fleuri pendant la période automnale, il est important de s'y prendre en avance. Voici toutes les plantes que vous pouvez installer au mois d'août pour avoir un beau jardin coloré en automne, mais également les arbres qui ne doivent pas être plantés en cette saison.

Des jardins moins entretenus

Crédit photo : iStock

Ne tondez pas votre pelouse régulièrement : laissez-la pousser et agrémentez-la de fleurs sauvages qui viendront égayer votre jardin. En plus d’apporter de la couleur à votre extérieur, le fait de moins entretenir votre jardin va favoriser la biodiveristé. Hérissons, amphibiens, oiseaux : de nombreux animaux vont venir peupler votre jardin. Mais attention, c'est également le cas de certains insectes qui peuvent s'installer dans votre jardin et être dangereux en automne.

Les aménagements démodés

Si ces tendances sont à la mode, d’autres ne sont plus d’actualité. C’est le cas des terrasses entièrement blanches qui disparaissent peu à peu au profit de tons et textures plus naturels comme le bois et la terre cuite, qui offrent une ambiance chaleureuse. Les décorations artificielles, comme les fausses plantes ou la fausse pelouse, sont également à proscrire. Privilégiez des éléments plus naturels et respectueux de l’environnement pour avoir un jardin agréable et à la pointe de la mode !