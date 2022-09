Après plus de 500 jours passés à l'hôpital, cette petite fille de 18 mois est enfin rentrée chez elle

Aux États-Unis, une petite fille née prématurée a passé plus de 500 jours à l’hôpital après sa naissance. Alors que les médecins ne lui donnaient que 50% de chances de survie, elle a finalement pu quitter l’établissement hospitalier pour rentrer chez elle.

Autumn est une petite fille qui est née très prématurée en mars 2021, à seulement 23 semaines de grossesse.

À sa naissance, le bébé pesait à peine 1 kg et était micro-prématuré. Autumn a d’abord été placée dans l’unité de soins intensifs néonatals avant de rejoindre la pédiatrie après son premier anniversaire.

Crédit photo : Tyler Robinson

Autumn a souffert de nombreuses complications dont une dysplasie bronchopulmonaire, une maladie pulmonaire chronique. Les médecins ne lui donnaient que 50% de chances de survie et ne savaient pas si elle allait s’en sortir.

« Lorsqu’une patiente est sur le point d’accoucher à 23 semaines, nous savons que la survie du bébé est d’environ 50%. Autumn avait des baisses dangereuses de son niveau d’oxygène, au point où son rythme cardiaque devenait faible et les médecins craignaient qu’elle ne meure. Son cœur était mis à rude épreuve par tout le travail nécessaire pour pomper le sang dans les poumons et pour capter l’oxygène, le ramener et le pomper dans le reste du corps. C’est ce qu’on appelle l’hypertension pulmonaire, et cela l’a rendue encore plus malade », a expliqué le Dr Megan Lagoski, néonatologiste.

Elle passe plus de 500 jours à l’hôpital

Pendant son hospitalisation, Autumn a dû changer d’établissement, bien que ce transfert soit très risqué. Dans son nouvel hôpital, la petite fille a reçu différents médicaments et a subi une intervention chirurgicale pour se faire poser un tube respiratoire et réparer ses poumons. En raison de son état de santé, la petite fille a passé 524 jours à l’hôpital, soit la première année de sa vie.

« Je lui ai parlé et je lui ai dit : ''Autumn, ça va, si tu es prête à partir. Mais si tu n’es pas prête à partir et que tu veux continuer à mener ce combat, maman va continuer à se battre et nous allons continuer ensemble quoi qu’il arrive''. Je voulais juste prier pour mon bébé, parler à mon bébé, chanter pour mon bébé », a déclaré Tyler Robinson, la mère de la petite fille.

Crédit photo : Tyler Robinson

La mère d’Autumn était présente à ses côtés tous les jours. Elle a tenu à fêter toutes les bonnes occasions, dont son anniversaire. Elle décorait la chambre de son enfant et offrait des bonbons aux infirmières pour apporter un peu de joie dans ces moments difficiles.

La petite fille est rentrée chez elle

Aujourd’hui, Autumn est âgée de 18 mois et elle a finalement pu quitter l’hôpital pour rentrer chez elle. Des infirmières se déplacent toujours à son domicile pour lui rendre visite et continuer les soins. Autumn va pouvoir vivre auprès de sa mère, après avoir vécu toute sa vie dans une chambre d’hôpital.

Crédit photo : Tyler Robinson

Actuellement, la petite fille fait de plus en plus de progrès puisqu’elle arrive à s’asseoir et à jouer avec ses jouets.

« Ma fille Autumn est un bébé heureux, a affirmé Tyler. Elle est têtue mais douce au possible et adorable. J’ai eu un bon soutien tout autour, de ma famille, mes amis et du personnel hospitalier. J’ai tout fait pour elle, j’ai tout sacrifié et je recommencerais. Je recommencerais tout pour elle, parce que je l’aime. »