Deux chasseurs ont été interpellés alors qu'ils tiraient sur des lapins la nuit, sans aucune visibilité et totalement ivres

Dans le nord de la France, deux chasseurs ont été interpellés alors qu’ils tiraient sur des lapins en pleine nuit, sans aucune visibilité et sous l’emprise de l’alcool.

Alors que le gouvernement a interdit la pratique de la chasse sous l’emprise de l’alcool il y a quelques jours, cette règle n’a pas du tout été respectée dans le nord de la France.

Samedi 14 janvier, à Raillencourt-Sainte-Olle, deux chasseurs ont été interpellés. Âgés de 28 et 31 ans, ils s’amusaient à tirer sur des lapins en pleine nuit, alors qu’ils étaient totalement ivres et à bord de leur voiture. Les chasseurs ont été repérés par un agent de sécurité qui travaillait dans une usine et qui a entendu les coups de feu.

Deux chasseurs ivres en pleine nuit

Les deux jeunes ont été retrouvés avec leur fusil à la main. Sans aucune visibilité, ils tiraient sur des lapins. Le conducteur de la voiture avait un taux d’alcoolémie de 1,54 gramme, et le passager de 2,20 grammes. Au total, quatre lapins ont été retrouvés morts dans le coffre de leur voiture.

La police est rapidement intervenue et les chasseurs ont été conduits au commissariat. Sur place, ils ont reconnu les faits et ont plaidé coupables. Les chasseurs sont accusés de « chasse non autorisée en réunion de nuit, avec usage d’un véhicule et conduite sous l’emprise d’un état alcoolique » et risquent quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Ils sont convoqués au tribunal de Cambrai le 6 mars prochain.