Elle découvre que son futur époux la trompe deux semaines avant le mariage, grâce à un détail accablant

Une future mariée a découvert que son fiancé la trompait à quelques jours de la cérémonie. Malheureusement pour elle, le pire était encore à venir.

Une histoire digne des « Feux de l’amour ».

Récemment, une émission de radio néo-zélandaise - intitulée The Edge - a donné la parole à une auditrice. Celle-ci a alors raconté la terrible trahison amoureuse dont elle a été victime.

À l’antenne, la jeune femme, qui se fait appeler Michelle, a révélé l’indice qui lui a permis de découvrir l’infidélité de son fiancé deux semaines avant la cérémonie de mariage. À l’époque, cette dernière vivait en Australie, mais un événement familial l’a poussée à rentrer précipitamment en Nouvelle-Zélande.

Lorsque Michelle est rentrée chez elle, elle a remarqué un objet inhabituel sur sa table de chevet : un collier de femme qui ne lui appartenait pas. C’est dans ce contexte qu’elle a réalisé que son futur mari l’avait trompée pendant son absence.

Face à cette situation, elle a décidé d’annuler le mariage à quelques jours des festivités, ce qui impliquait de dévoiler la raison à « toute sa famille en Angleterre, qui avait réservé des billets pour venir ».

Crédit Photo : iStock

Une infidélité bouleverse le voyage de noces d’une jeune mariée

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pire était encore à venir pour Michelle. Elle a été contrainte de partir en lune de miel aux Fidji avec son ex-compagnon. La raison ?

Comme elle le précise, le couple avait réservé son voyage de noces bien en avance. Selon ses dires, les billets d’avion et la réservation de la chambre d’hôtel n’étaient pas remboursables.

« C’était tellement gênant », se souvient la principale concernée.

Crédit Photo : iStock

Fort heureusement, ses parents ont fait le choix de l’accompagner pour lui tenir compagnie.

« Je n’ai pas séjourné avec lui », ajoute Michelle.

Malgré tout, elle était sur le même vol que son ex-promis. Ce n’est pas tout : ils ont dû s’asseoir côte à côte car leurs sièges étaient déjà réservés.

« C'était horrible. J'étais mortifiée ».

Crédit Photo : iStock

Un animateur radio s’est demandé pourquoi l’ex n’avait pas eu « la décence de laisser Michelle profiter seule du voyage », étant donné qu’elle avait dû faire face à l’embarras d’annuler le mariage après son infidélité. Ce à quoi l’intéressée a répondu :

« Il pensait que je le reprendrais (…) J’ai trop de respect pour moi-même pour ça ».

Un séjour aux Fidji finalement bien loin de ce que Michelle avait pu imaginer…