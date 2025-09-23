Elle découvre que son futur époux la trompe deux semaines avant le mariage, grâce à un détail accablant

Par ·

Une femme mariée qui retire son alliance

Une future mariée a découvert que son fiancé la trompait à quelques jours de la cérémonie. Malheureusement pour elle, le pire était encore à venir.

Une histoire digne des « Feux de l’amour ».

Récemment, une émission de radio néo-zélandaise - intitulée The Edge - a donné la parole à une auditrice. Celle-ci a alors raconté la terrible trahison amoureuse dont elle a été victime.

À l’antenne, la jeune femme, qui se fait appeler Michelle, a révélé l’indice qui lui a permis de découvrir l’infidélité de son fiancé deux semaines avant la cérémonie de mariage. À l’époque, cette dernière vivait en Australie, mais un événement familial l’a poussée à rentrer précipitamment en Nouvelle-Zélande.

@theedgenz no no no no NOO 💀 #cheater #wedding ♬ original sound - The Edge

Lorsque Michelle est rentrée chez elle, elle a remarqué un objet inhabituel sur sa table de chevet : un collier de femme qui ne lui appartenait pas. C’est dans ce contexte qu’elle a réalisé que son futur mari l’avait trompée pendant son absence.

Face à cette situation, elle a décidé d’annuler le mariage à quelques jours des festivités, ce qui impliquait de dévoiler la raison à « toute sa famille en Angleterre, qui avait réservé des billets pour venir ».

Une chaîne en or posée sur un litCrédit Photo : iStock

Une infidélité bouleverse le voyage de noces d’une jeune mariée

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pire était encore à venir pour Michelle. Elle a été contrainte de partir en lune de miel aux Fidji avec son ex-compagnon. La raison ?

Comme elle le précise, le couple avait réservé son voyage de noces bien en avance. Selon ses dires, les billets d’avion et la réservation de la chambre d’hôtel n’étaient pas remboursables.

« C’était tellement gênant », se souvient la principale concernée.

Une future mariée en train de regarder son téléphoneCrédit Photo : iStock

Fort heureusement, ses parents ont fait le choix de l’accompagner pour lui tenir compagnie.

« Je n’ai pas séjourné avec lui », ajoute Michelle.

Malgré tout, elle était sur le même vol que son ex-promis. Ce n’est pas tout : ils ont dû s’asseoir côte à côte car leurs sièges étaient déjà réservés.

« C'était horrible. J'étais mortifiée ».

Coucher de soleil sur une plageCrédit Photo : iStock

Un animateur radio s’est demandé pourquoi l’ex n’avait pas eu « la décence de laisser Michelle profiter seule du voyage », étant donné qu’elle avait dû faire face à l’embarras d’annuler le mariage après son infidélité. Ce à quoi l’intéressée a répondu :

« Il pensait que je le reprendrais (…) J’ai trop de respect pour moi-même pour ça ».

Un séjour aux Fidji finalement bien loin de ce que Michelle avait pu imaginer…

Source : Daily Mail
Suivez nous sur Google News
Couple Mariage

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Justin et Nicole Brammer
« Il n'a rien à voir avec son père » : elle épouse le fils de l'assassin de sa... mère
Monica Bellucci et Tim Burton
Tim Burton et Monica Bellucci annoncent leur séparation après trois ans d'amour
Un couple qui s'embrasse
Ne prononcez surtout pas ce mot au lit, il coupe le désir à tous les coups selon une étude
Tyler Robinson et Charlie Kirk
Assassinat de Charlie Kirk : le suspect était en couple avec une personne transgenre, s'agit-il du mobile ?
Lana Madison sur une chaise longue
Elle ne sort qu'avec des hommes laids pour toujours être la plus belle du couple