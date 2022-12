Elle porte un inconnu sur ses épaules pour l'aider à retrouver ses amis et fait la plus belle des rencontres

Lors d’une célébration sportive, un jeune homme a perdu son groupe d’amis dans la foule et a pu compter sur l’aide d’une femme qui l’a porté sur ses épaules. Après s'être perdus de vue, ils ont pu se retrouver grâce à un message posté sur Facebook.

Il y a quelques jours, l’équipe des Phillies de Philadelphie a remporté une victoire inattendue lors d’un match de baseball. Pour célébrer l’événement, de nombreux supporters se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de Philadelphie. Jim Lindrooth, âgé de 29 ans, a décidé de rejoindre la fête avec ses amis pour célébrer l'événement. Malheureusement, le jeune homme et l’un de ses camarades ont perdu leur groupe d’amis dans la foule en allant chercher à boire.

Alors qu’ils essayaient de retrouver leur bande, Jim et son ami ont rencontré une jeune femme qui leur a demandé une bière. En les entendant parler, cette dernière a compris qu’ils cherchaient quelqu’un et a proposé à Jim de le porter sur ses épaules en échange d'une boisson. Ainsi, ce dernier s’est hissé sur les épaules de la jeune femme pour prendre de la hauteur sur la foule.

Crédit photo : Erin Sweeney

Cette technique a bien fonctionné puisque Jim a pu rejoindre son groupe d’amis. Dans la précipitation, il a cependant oublié de prendre le numéro de la jeune femme qui l’a aidé et l’a perdue de vue.

Il recherche la fille qui l’a porté sur ses épaules

Pour tenter de la retrouver, l’un des amis de Jim a rédigé une annonce sur le groupe Facebook des fans des Phillies de Philadelphie. Il a publié la photo de Jim et de la jeune femme qui pourrait être, selon lui… sa future épouse !

« C’est la dernière fois que Jim a vu l’héroïne qui l’a littéralement soulevé et a sauvé notre soirée, a-t-il rédigé. Nous avons besoin de votre aide. Nous pensons que cette femme pourrait très bien être la future épouse de mon ami Jim. Nous ne connaissons pas son nom, juste qu’elle était enjouée, gentille et robuste, ce qui coche toutes les cases pour la compagne idéale de Jim. »

Crédit photo : @6abcactionnews

La publication est rapidement devenue virale et des milliers de commentaires ont afflué. Et parmi eux, celui d’Erin, la jeune femme de 27 ans qui a aidé Jim à retrouver ses amis. Grâce à ce post, Jim et Erin ont pu se revoir et sont allés boire un verre. L'histoire est tellement devenue virale qu'ils ont également obtenu des billets pour aller voir un match de baseball ensemble. À cette occasion, ils ont recréé la photo qui a tant fait parler d'eux.

Investis dans l'histoire, les membres du groupe Facebook espèrent que cette rencontre aboutira à une belle histoire d’amour. Affaire à suivre…