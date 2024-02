Un éboueur sauve un couple et leur chien d'un incendie en grimpant sur leur balcon

En Angleterre, un éboueur a été le héros d’un jour en secourant un couple et son chien qui étaient piégés par l’incendie de leur appartement.

En commençant sa ronde, Steve Whitehouse, âgé de 49 ans, ne s’attendait pas à ce que sa journée prenne une tournure enflammée. Ce jeudi 28 février, cet éboueur de la ville de Tipton, située en Angleterre, a fait preuve d’une énorme bravoure pour sauver un couple et son chien d'un incendie.

En effet, lors de sa ronde, il a vu des flammes jaillir d’un appartement comme s’il s’agissait d’une torche. Un incendie était en train de ravager cet appartement situé au premier étage d’un immeuble : “J’ai vu une jeune femme hurler depuis le balcon et tout ce à quoi je pouvais penser était que je devais rapidement venir l’aider”, confie-t-til au Daily Mail.

Crédit photo :West Midlands Fire Service/SWNS

Surnommé Winnie par ses collègues, Steve se précipite alors pour sauter au dessus d’une grillage et escalade un mur afin d’arriver jusqu’à l’immeuble : “La fumée était encore plus épaisse. J’ai appelé pour voir s’il y avait quelqu’un à l’intérieur et j’ai entendu un jeune homme crier de détresse pour son chien”.

Une batterie de vélo électrique à l’origine de l’incendie

Pendant ce temps-là, Kevin, un collègue de Steve aide à l’évacuation des autres résidents de l’immeuble tout en informant la famille de Steve de la situation. De son côté, Steve s’occupe de la famille piégée par les flammes : “J’ai réussi à emballer le chien dans une couverture, j’ai sauté à terre et j’ai demandé au propriétaire de me jeter le chien.. Je suis ensuite remonté pour l’aider”.

Crédit photo :West Midlands Fire Service/SWNS

Finalement, le couple et le chien sont évacués en toute sécurité tandis que les pompiers arrivent sur place pour maîtriser le feu. L’incendie a été tellement dense qu’il a ravagé complètement l’appartement. Selon les premiers éléments de l’enquête, le feu aurait été provoqué par l’explosion de la batterie d’un vélo électrique pendant qu’il était en charge, au niveau de la porte d’entrée, condamnant cette dernière comme issue de secours.

Bien heureusement, aucune victime n’était à déplorer, et c’est sûrement grâce au geste héroïque de l’éboueur. Le couple et le chien ont été pris en charge par les pompiers qui n’ont pas manqué de saluer l’héroïsme de Steve : “Il n’y a aucun doute sur le fait que sans Steve, l’issue aurait pu être très différente”.

Crédit photo : West Midlands Fire Service/SWNS

De son côté, l’éboueur n’a pas tergiversé après cette montée d’adrénaline. Il est tout simplement retourné à son camion pour reprendre sa tournée, non sans avoir pris un petit café : “Je voulais m’assurer que tous les clients aient eu leur ramassage”.