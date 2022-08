Contrairement à la France, les enfants de Californie vont pouvoir bénéficier des repas gratuits à l'école

Dès la prochaine rentrée scolaire, tous les élèves des écoles publiques de Californie pourront bénéficier de repas gratuits. Une première aux États-Unis.

Jusqu’à présent en Californie, les élèves des écoles publiques pouvaient manger dans des cafétérias scolaires selon les revenus de leurs parents. La nourriture qui leur était accordée dépendait de la somme gagnée par leur famille.

Cependant, cette règle va changer puisqu’à la rentrée prochaine, tous les élèves pourront profiter des petit-déjeuners et des déjeuners gratuits. La Californie sera le premier État à appliquer cette mesure.

Des repas gratuits pour les élèves

À partir de la rentrée 2022-2023, aucun enfant de Californie ne souffrira de la faim à l’école, et ce quelque soit les revenus de sa famille. Les repas seront accessibles à tous les élèves à partir de la maternelle.

« Tout comme vous devez donner aux étudiants des manuels et un ordinateur, il y a certaines choses que vous devez faire. Et celle-ci en fait partie », a affirmé Tony Wold, le surintendant d’une école publique.

Cette mesure a été mise en place grâce au programme des repas universels, qui fait partie d’un projet de loi en faveur du financement et de l’éducation des enfants. L’État a accordé un gros budget pour les enfants et au total, plus de 6 millions d’élèves seront concernés.

Pour rappel, en France, le système de demi-pension impose aux départements de choisir un tarif pour la cantine scolaire. Chaque parent paie un montant différent pour son enfant en fonction de son quotidien familial.

En plus de cela, l'État de la Californie a attribué 150 millions de dollars pour améliorer les installations des cafétérias scolaires, et proposer des repas plus sains au enfants.