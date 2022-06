États-Unis : un petit garçon de 4 ans porté disparu a été retrouvé après avoir passé 2 jours dans la forêt

Aux États-Unis, un petit garçon qui avait disparu vendredi 3 juin a été retrouvé sain et sauf deux jours plus tard. Un véritable soulagement pour les parents de l’enfant et les autorités.

Ce week-end, le comté de Lincoln (États-Unis) a été le théâtre d’une scène émouvante : un enfant de quatre ans, porté disparu depuis vendredi 3 juin, a été retrouvé en bonne santé deux jours plus tard.

Crédit Photo : Lincoln County Sheriff’s Office–Montana / Facebook

Une disparition inquiétante

Ce jour-là, le petit Ryker Webb était en train de jouer dans le jardin de sa maison avec le chien de famille à Bull Lake (État du Montana). Du haut ses quatre ans, ce dernier a réussi à déjouer la surveillance de ses parents avant de disparaître dans l’après-midi.

Crédit Photo : Lincoln County Sheriff’s Office–Montana / Facebook

Sans surprise, sa disparition a mobilisé des équipes de recherche, des agents de police, des hélicoptères, des pompiers, ainsi qu’une équipe cynophile. Des avis de recherche ont été également été diffusés dans tout le pays.

Le garçon est retrouvé sain et sauf deux jours plus tard

Finalement, Ryker a été retrouvé ce dimanche 5 juin par le propriétaire d’une cabane près du comté de Sanders. L’enfant s’était réfugié dans un hangar abritant un générateur électrique.

Au cours de sa cavale, le fugitif a probablement emprunté une série de sentiers abandonnés dans la forêt avoisinante avant d’atteindre et de rester dans l’abri où il a été trouvé.

«La végétation dense de la zone s’est avérée extrêmement difficile à fouiller», révèle le communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Lincoln. De plus, les mauvaises conditions météorologiques ont compliqué les opérations de recherche.

Crédit Photo : Lincoln County Sheriff’s Office–Montana / Facebook

Par chance, le garçonnet souffrait uniquement de déshydratation. Il a été transporté à l’hôpital où il a passé une batterie d’examens. Ce dénouement heureux a ému les habitants de la région, comme le démontre le message d’une utilisatrice posté sur Facebook :

«En tant que maman de 4 garçons, je sais à quelle vitesse ces enfants peuvent bouger. Je suis si reconnaissante que ce petit homme ait été retrouvé sain et sauf. Une réponse à nos prières ! !! Merci à tous ceux qui ont participé aux recherches et qui ont aidé à ramener ce bébé à sa maman (…)».