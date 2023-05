Touché par l'histoire d'un accusé, ce juge généreux lui a fait le plus beau des cadeaux

Dans une émission américaine, un juge a fait preuve d’une extrême gentillesse envers un automobiliste condamné à payer 250 dollars pour des infractions de stationnement.

Franck Caprio est un juge américain qui rend ses verdicts dans l’émission populaire “Caught in Providence”. Dans cette émission, de vrais condamnés se rendent au tribunal pour faire entendre leur cause et le juge donne sa décision, sous le regard de milliers d’Américains.

Récemment, les téléspectateurs ont découvert l’histoire de Daniel Murray, un automobiliste convoqué au tribunal pour sept violations au code de la route dont cinq contraventions de stationnement. Pour tous ces délits, Daniel a écopé d’une amende de 250 dollars.

Cependant, pendant l’audience, le juge a appris que Daniel n’avait pas l’argent nécessaire pour régler son amende, puisqu’il ne possède que 92 centimes sur son compte. Ainsi, l’accusé a demandé s’il était possible de repousser le délai du paiement de sa facture, le temps qu’il trouve la somme demandée. Il a également confié qu’il avait dû marcher 8 kilomètres, pendant plus d’une heure et demie, pour assister à son audience au tribunal.

Le juge paie l’amende de l'accusé

En entendant l’histoire de Daniel, Franck Caprio a décidé de retirer les charges contre lui. Il lui a également donné 25 dollars pour que l’automobiliste puisse repartir chez lui en Uber, sans refaire tout le trajet à pied. Mais le juge ne s’est pas arrêté là car il a décidé de payer l’amende de Daniel, à une condition.

Crédit photo : Caught in Providence

“Vous devez aider quelqu’un d’autre, a expliqué Franck Caprio. Il y a énormément de gens qui ont des problèmes similaires et vous allez être en mesure de les aider. Ne les oubliez pas. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti et rendez-leur la pareille.”

Cette séquence a ému de nombreux téléspectateurs américains qui ont salué la bienveillance du juge.