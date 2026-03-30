Il voit son ex-compagne avec un autre homme au restaurant... et le tue à coups de couteau

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Un homme qui tient un couteau

Sous l’emprise de la jalousie, un habitant de Sète (Hérault) a poignardé un homme attablé avec son ex-compagne dans un restaurant.

Un drame s’est produit le samedi 28 mars dans un restaurant du centre-ville de Sète, dans l’Hérault : un homme d’une trentaine d’années a été mortellement poignardé après avoir été pris à partie par un autre client.

Que s’est-il passé exactement ?

Un homme poignarde un client dans un restaurant

Selon les informations d’Ici Hérault, les faits se sont déroulés sur le quai Général Durand, aux alentours de 22 heures.

Quai Général Durand à Sète Crédit Photo : Wikimédia

Peu avant, un homme de 27 ans s’était installé en terrasse pour boire une bière. Il est alors entré dans une colère noire en apercevant son ex-compagne attablée avec un autre homme à l’intérieur de l’établissement.

Rendu fou par la jalousie, il s’est approché de la table, a sorti un couteau et a attaqué celui qu’il considérait comme son rival. Dans un accès de rage, l’agresseur a frappé le thorax, le cou et la tête de sa victime.

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De leur côté, la femme et l’un des serveurs ont tenté de le stopper, mais il était déjà trop tard, soulignent nos confrères.

Agression mortelle sur fond de jalousie

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que la personne blessée avait perdu beaucoup de sang. Malgré leurs tentatives de réanimation, elle est décédée sur place.

Véhicule de secours et d'assistance aux victimesCrédit Photo : iStock

L’auteur de l’attaque a été interpellé par les policiers dépêchés sur les lieux. Selon les forces de l’ordre, il a lui-même composé le 17 vers 22 h 30 pour se dénoncer et expliquer son geste.

Selon ses dires, il n’a pas supporté de voir son ancienne petite-amie en compagnie d’un autre homme. Pour l’instant, on ignore si l’homme attaqué était le nouveau compagnon de la jeune femme ou simplement un ami.

Voiture de policeCrédit Photo : iStock

Une enquête a été ouverte par le tribunal de Montpellier pour faire la lumière sur cette affaire. À noter que la femme a été conduite à l’hôpital, en état de choc et avec de légères blessures.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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