Il voit son ex-compagne avec un autre homme au restaurant... et le tue à coups de couteau

Sous l’emprise de la jalousie, un habitant de Sète (Hérault) a poignardé un homme attablé avec son ex-compagne dans un restaurant.

Un drame s’est produit le samedi 28 mars dans un restaurant du centre-ville de Sète, dans l’Hérault : un homme d’une trentaine d’années a été mortellement poignardé après avoir été pris à partie par un autre client.

Que s’est-il passé exactement ?

Un homme poignarde un client dans un restaurant

Selon les informations d’Ici Hérault, les faits se sont déroulés sur le quai Général Durand, aux alentours de 22 heures.

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Peu avant, un homme de 27 ans s’était installé en terrasse pour boire une bière. Il est alors entré dans une colère noire en apercevant son ex-compagne attablée avec un autre homme à l’intérieur de l’établissement.

Rendu fou par la jalousie, il s’est approché de la table, a sorti un couteau et a attaqué celui qu’il considérait comme son rival. Dans un accès de rage, l’agresseur a frappé le thorax, le cou et la tête de sa victime.

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De leur côté, la femme et l’un des serveurs ont tenté de le stopper, mais il était déjà trop tard, soulignent nos confrères.

Agression mortelle sur fond de jalousie

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que la personne blessée avait perdu beaucoup de sang. Malgré leurs tentatives de réanimation, elle est décédée sur place.

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L’auteur de l’attaque a été interpellé par les policiers dépêchés sur les lieux. Selon les forces de l’ordre, il a lui-même composé le 17 vers 22 h 30 pour se dénoncer et expliquer son geste.

Selon ses dires, il n’a pas supporté de voir son ancienne petite-amie en compagnie d’un autre homme. Pour l’instant, on ignore si l’homme attaqué était le nouveau compagnon de la jeune femme ou simplement un ami.

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Une enquête a été ouverte par le tribunal de Montpellier pour faire la lumière sur cette affaire. À noter que la femme a été conduite à l’hôpital, en état de choc et avec de légères blessures.