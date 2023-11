Deux ans après avoir trouvé 400 000 euros, des promeneurs récupèrent leur part, faute de propriétaire

En 2021, des randonneurs ont trouvé 400 000 euros dans la nature. Deux ans et demi plus tard, l’enquête n’a rien donné et la moitié de l’argent reviendra aux personnes qui l’ont découvert.

En mai 2021, deux couples de randonneurs se promenaient avec leur chien au domaine de Valcros, à La Londe-les-Maures, lorsque l’animal s’est arrêté sur un sac-poubelle à moitié enterré. À l’intérieur se trouvait une vieille boîte en métal qui contenait quatre liasses de 500 billets de 200 euros, soit 400 000 euros.

En découvrant ce trésor, les randonneurs sont devenus ses “inventeurs”, le nom que l’on donne aux personnes qui font une telle découverte. Dès le lendemain, les marcheurs ont décidé de déclarer l’argent trouvé à la gendarmerie. Depuis, une enquête a été ouverte pour tenter de trouver l’origine de cet argent. Des auditions, des fouilles et des analyses ADN ont été effectuées afin de comprendre comment une telle somme a pu arriver sur ces lieux, et si elle a été obtenue de façon légale.

Deux ans et demi plus tard, le mystère reste entier. Aucune personne ne s’est manifestée pour réclamer cet argent et les forces de l’ordre ne savent pas si l’argent est illicite ou non. Ainsi, l’enquête a pris fin en juin 2023.

Les randonneurs reçoivent 200 000 euros

Selon la loi, la somme doit dorénavant être partagée entre les inventeurs et les propriétaires du terrain. En effet, d’après l’article 716 du Code civil, “la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.”

Crédit photo : iStock

Ainsi, les randonneurs à l’origine de la découverte vont recevoir 200 000 euros. L’autre moitié du butin sera reversé à la commune de La Londe-les-Maures, considérée comme propriétaire du terrain. En novembre 2023, les randonneurs ont enfin pu récupérer leur part et se sont partagés les 200 000 euros, pour leur plus grand bonheur.