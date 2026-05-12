Ce père de famille proposait à des internautes de violer sa fille adolescente

Soupçonné d'avoir proposé à des internautes de violer sa fille, un homme a été arrêté par la police, en région parisienne. Précisions.

C'est une affaire sordide, que doit aujourd'hui traiter la brigade des mineurs.

Un père de famille, qui aurait proposé à des hommes de... violer sa fille, a été arrêté ce dimanche 10 mai sur la commune de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne. La police a procédé à son interpellation suite au signalement d'un internaute, avec lequel la jeune adolescente avait pu converser sur la toile.

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Sur des sites de rencontres, il proposait à des hommes de violer sa fille

Selon les premiers éléments de l’enquête, révélés par nos confrères du Parisien, ce père de famille se trouvait dans un appartement de la rue de Normandie, avec son fils et sa fille, lorsqu'il a été interpellé, avant d'être placé en garde à vue. La police le soupçonne d'avoir retenu sa fille adolescente chez lui, contre son gré, tout en la proposant à des hommes sur des sites de rencontre.

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Nul ne sait durant combien de temps ce calvaire aurait duré.

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Le cauchemar de l'adolescente, dont l'âge n'a pas été communiqué, a pris fin grâce à l'intervention d'un internaute qui a prévenu la police, après avoir réussi à localiser le bourreau.

Ce mystérieux lanceur d'alerte aurait en effet communiqué avec la jeune fille pendant plusieurs mois, sur un réseau social, avant de découvrir l'horrible vérité. C'est au cours de l'un de leurs échanges qu'elle lui aurait ainsi révélé l'impensable. Une fois au courant, cet internaute aurait tout fait pour traquer le père de famille, en écumant différents sites de rencontre. Après l'avoir repéré, il aurait ensuite sollicité l'aide des policiers pour sortir l'adolescente des griffes du suspect.

La brigade de mœurs et la justice doivent désormais mener une enquête plus approfondie, en recueillant notamment le témoignage d'un voisinage abasourdi et choqué par ces révélations.