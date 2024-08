Piqué par un moustique, il décède d'une maladie rare transmise par l'insecte

Un homme est mort d'une maladie rare après avoir été piqué par un moustique aux États-Unis.

Les autorités sanitaires du New Hampshire, aux États-Unis, alertent la population après le décès, ce mardi 27 août, d’un patient piqué par un moustique. Ce dernier est décédé après avoir contracté le virus de l’encéphalite équine de l’Est (EEE), transmis par l'insecte.

Il s'agit d'une maladie rare qui affecte le système nerveux central. Selon les autorités, les symptômes se traduisent par des maux de tête, de la fièvre, de la diarrhée, de la somnolence et des changements de comportement.

La chaîne locale de CBS, qui a rapporté la nouvelle, précise qu’il n’y a aucun traitement contre le virus et que n’importe qui peut être touché. Cependant, les autorités mettent particulièrement en garde les personnes de moins de 15 ans et celles de plus de 50 ans.

Un virus rare dont la propagation augmente ces dernières années

New Hampshire. Crédit photo : Sanghwan Kim/ iStock

Ce n’est pas la première fois qu’une personne décède dans le nord-est du pays après avoir été infectée par l’EEE. « La dernière infection humaine connue au virus de l’encéphalite équine de l’Est dans le New Hampshire remonte à 2014 ». À l’époque, « trois infections humaines, dont deux décès » avaient été enregistrés, indique le département américain de la Santé.

La propagation du virus augmente dans le nord-est du pays. Depuis quarante ans, les États-Unis font face à une augmentation de la prolifération des moustiques à cause du changement climatique.

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

Alors que 30% des patients atteints du virus décèdent, les survivants doivent faire face à de graves séquelles : problèmes de santé mentale et troubles physique durables, complète Le Parisien. Les autorités sanitaires locales ont ainsi imposé un couvre-feu de 18 heures pour les activités extérieures. Elles recommandent également aux habitants de rester à l’intérieur, d’utiliser des produits anti-moustiques, de porter des vêtements de protection et d’éliminer toute eau stagnante autour de son habitat.

Pour rappel, le moustique est l'animal le plus meurtrier pour l'homme et serait à l'origine, aujourd'hui encore, de la mort d'environ 800 000 personnes par an.